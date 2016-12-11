حسین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رونق‌بخش تولید کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها فعال شده است.

وی افزود: به همین منظور پرداخت تسهیلات به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از این میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان آن تاکنون در سطح کشور پرداخت شده است.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: کارگروه تسهیل دو گروه از واحدهای مشکل‌دار را به صورت ویژه مورد توجه دارد که یکی واحدهای راکد و نیمه تعطیل و دیگری واحدهای با پیشرفت بالای ۶۰ درصد است که به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به تکمیل و بهره‌برداری نیستند.

به گفته پیرموذن در کارگروهی با حضور نمایندگان بانک‌های عامل و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مشکلات طرح شده از سوی بانک‌ها موردبررسی قرار گرفت و در نهایت برای هر مشکل طرح شده راهکاری نیز ارائه شد.

وی با تأکید به اینکه این موضوع موجب می‌شود بانک‌ها به بهانه مشکلات از اعطای تسهیلات سرباز نزنند، تأکید کرد: در واقع با هدف رونق‌بخش تولید برای تمامی مشکلات طرح شده راهکارهایی نیز ارائه شده است.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران عمده مشکلات طرح شده از سوی بانک‌ها را عدم تمایل برخی از بانک‌ها به پذیرش درخواست واحدهای دارای بدهی و اعلام نداشتن اختیارات کافی برخی بانک‌ها در شهرستان‌ها عنوان کرد.

وی افزود: عدم پذیرش برخی ضمانت‌نامه‌ها از سوی بانک‌ها، عدم اعطای تسهیلات به دلیل درخواست رسیدگی به صورت‌های مالی از سوی بانک‌ها، درخواست دریافت سپرده از سوی برخی از بانک‌های استانی بعد از پرداخت تسهیلات و تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به مشتریان قبلی بخش دیگری از این مشکلات است.

پیرموذن ادامه داد: عدم تمایل برخی از بانک‌ها به اعطای تسهیلات مربوط به سرمایه ثابت، نداشتن کد کاربری به تعداد کافی برای تعدادی از بانک‌ها، مشکلات اخذ تعهد از واحدهای تولیدی در مرحله عقد قرارداد و یا اخذ تسهیلات، ضرورت تسریع رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به بانک‌های عامل بخش دیگری از مشکلات را شامل می‌شود.

وی با تأکید به اینکه پیگیری افزایش سرعت سامانه هماهنگ و عضویت نهادهای نظارتی در کارگروه‌های استانی مشکلات طرح شده دیگر است، اضافه کرد: در این کارگروه برای تمامی این مشکلات راهکارهایی ارائه شد و انتظار می‌رود به دلیل اعلام آن به بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل با تأکید به اینکه میزان پرداخت تسهیلات به بخش صنعت در خود استان اردبیل مطلوب نیست، اضافه کرد: به ویژه بانک‌ها به طرح‌هایی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد توجه کافی ندارند.

پیرموذن متذکر شد: تنها مدت محدودی از جذب این تسهیلات در سال جاری باقی مانده است و انتظار می‌رود در خود استان اردبیل بانک‌ها به مصوبات کارگروه تسهیل استانی و کارگروه‌های کشوری توجه نشان داده و تسهیلات مورد نیاز بخش تولید را در اختیار آن قرار دهند.