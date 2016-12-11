۱۷ نفر در اصفهان با گاز منوکسید کربن جان باختند

غفور راستین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گاز منوکسید کربن بر اساس آمار اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان حدود ۱۷۰ اصفهانی را مسموم کرد و جان ۱۷ نفر را گرفت.

وی بیان داشت: اصفهان، خمینی شهر، فریدن و کاشان به ترتیب با ۵۶، ۲۵، ۱۹ و ۱۹ مصدوم و فوتی بیشترین آمار را داشته است.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان ادامه داد: پارسال ۲۵۹ نفر در استان با گاز سمی co مسموم شدند و ۲۹ نفر جان باختند.

وی اضافه کرد: مسمومیت با گاز منوکسید کربن در شبانه روز گذشته ۹ شهروند اصفهانی و زرین شهری را راهی بیمارستان کرد.

راستین اعلام کرد: در منزل مسکونی در خیابان جی اصفهان سه دختر ۱۰، ۱۳، ۱۵ ساله به سبب نشت گاز منوکسید کربن مسموم و به بیمارستان منتقل شدند.

وی بیان داشت: در زرین شهر هم شش نفر شامل سه مرد ۴۰ ، ۳۰ و ۲۲ ساله دو زن ۴۷ و ۲۲ ساله و نوزاد سه ماهه به سبب نشت گاز از آبگرمکن مسموم شدند.