ریاست ایران برسمپوزیوم فرماندهان نیروهای دریایی هنددرسال ۲۰۱۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش، امیر دریادار حبیبالله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وابستگان نظامی کشورهای خارجی مقیم تهران که به مناسبت ۷ آذر روز نیروی دریایی برگزار شد، گفت: اطمینان داریم این گردهمایی، بستری ارزشمند برای تحکیم و توسعه میان دولتها، نیروهای مسلح به ویژه نیروهای دریایی کشورهایمان باشد و زمینهساز صلح پایدار تلقی شود.
وی در بحث اهمیت دریاها ادامه داد: توجه شما را به فرازی از سخنان رهبری جلب میکنم که فرمودند «منافع دریا مال همه است امکانات این دریای پر برکت متعلق به این ملتها است. چگونه میشود از این برکات به نفع ملتها استفاده کرد؟ با داشتن اقتدار.
فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: این اقتدار مورد نظر مقام معظم رهبری برای حفظ منافع همه کشورهایی که با دریا ارتباط دارند توسط نیروی دریایی همان کشورها تأمین میشود.
دریادار سیاری با گرامیداشت ۷ آذر ۵۹ تصریح کرد: این روز یادآور عملیات مروارید در شصت و هفتمین روز پس از آغاز جنگ تحمیلی است که اقتدار دریای ایران اسلامی را از طریق؛ پیروزی گسترده در اولین عملیات که باعث افزایش روحیه رزمندگان شد، انهدام هسته نیروی دریایی دشمن، انهدام کامل پایانههای نفتی دشمن و قطع کامل صادرات نفت، محاصره کامل بنادر و قطع خطوط مواصلاتی و باز نگهداشتن خطوط مواصلاتی دریایی خودی و حفظ سیادت جمهوری اسلامی ایران در دریا به نمایش گذاشت.
وی بیان داشت: با توجه به نتایج ارزشمند به دست آمده و اهمیت آن در سرنوشت جنگ هفتم آذر توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی روز نیروی دریایی نامگذاری شد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به نمونههای دیگری از موفقیتهای نیروی دریایی اعلام کرد: اسکورت ۱۰ هزار کشتی تجاری و نفتکش با اقتدار تمام در دریا انجام و موجب شد صادرات و واردات کشور در تمام ۸ سال دفاع مقدس بدون حتی یک روز وقفه انجام پذیرد و چرخ اقتصاد کشور به درستی به گردش درآید.
دریادار سیاری اظهار داشت: سند افتخار دیگری از نیروی دریایی از زبان امام خمینی (ره) این بود که ایشان فرمودند؛ «نیروی دریایی در زمینه اقتدار در آبهای خلیج فارس چون نگینی درخشنده است و بر عرشه کشتی صلابت خود استوار ایستاده است».
وی افزود: پس از دفاع مقدس نیروی دریایی ضمن حضور در دریاها و امنیت خطوط مواصلاتی و تضمین امنیت چرخه اقتصاد ملی از طریق دریا با ورود به عرصه سازندگی و ساخت تجهیزات دفاعی شامل شناورهای تندرو، ناوهای موشکانداز، ناوشکنها و زیردریاییها گامهای اساسی برداشته است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به تربیت نیروهای کارآزموده در نیروی دریایی بیان داشت: در زمینه آموزش و تربیت کارکنان نیروهای دریایی راهبردی گامهای بسیار مؤثری برداشته است به نحوی که امروز در جایگاه بسیار بالایی قرار دارد.
دریادار سیاری تصریح کرد: اکنون نیز به برکت برخورداری از کارکنان با مهارت با وجود تحریمهای سنگین نظامی نه تنها شناورها و تجهیزات راهبردی این نیرو از طریق تعمیرات اساسی بومیسازی شده و در بالاترین سطح آمادگی نگهداری شده است بلکه با عبور از مرز دانش ساخت تجهیزات دفاعی امروز نیروی دریایی با برنامهریزی بلندمدت از نیروی دریایی آبهای سبز به نیروی دریایی آبهای آبی تبدیل شده است.
وی با تأکید براینکه امروز نیروی دریایی در مقیاس جهانی عمل میکند، خاطرنشان کرد: ابلاغ صفت راهبردی توسط مقام معظم رهبری موجب شد که مهمترین مأموریت نیروی دریایی از مناطق دریایی تحت حاکمیت به آبهای مجاور در آبهای آزاد گسترش یابد و با اعزام ناو گروههای به اقیانوس هند، اطلس، دریای مدیترانه، دریای سرخ و دریای چین جنوبی و بازدید از بنادر کشورهای دوست و اعزام هیأتهای بلندپایه به صورت متقابل بستر توسعه و تحکیم روابط را فراهم آورد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: همزمان با نمایش رفتار حرفهای و تخصصی در دریا با هدف تأمین امنیت جمعی و همکاری با جامعه جهانی و مبارزه مستقل با پدیده دزدی و تروریسم دریایی گامهای مؤثری در جهت تضمین تجارت جهانی کالا از طریق دریا برداشته است.
دریادار سیاری خاطرنشان کرد: در این فرایند همزمان با رزمایشهای دریایی، قدرت و توان بازدارندگی کشور در دریا ارتقا داده شده و توانایی جمهوری اسلامی ایران در برقراری امنیت در مناطق دریایی تحت حاکمیت شامل تنگه هرمز، خلیج عدن و تنگه بابالمندب به اثبات رسیده است.
وی ضمن اشاره به اینکه ریاست دورهای سمپوزیوم فرماندهان نیروهای دریایی هند در سال ۲۰۱۸ با ایران است، تصریح کرد: در اینجا از تمامی حضار برای حضور در آن سمپوزیوم دعوت میکنم و آمادگی نیروی دریایی توسعه تعاملات در زمینه برقراری امنیت، آموزش و تبادل ناوگروه اعلام میدارم و امنیت این منطقه تنها با حضور کشورهای منطقه به دست میآید و نیاز به دیگر کشورها نیست.
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