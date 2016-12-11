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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۰

کشف یک تن و۴۲۸ کیلوگرم انواع موادمخدر در مرزهای سیستان و بلوچستان

کشف یک تن و۴۲۸ کیلوگرم انواع موادمخدر در مرزهای سیستان و بلوچستان

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف یک تن و ۴۲۸ کیلوگرم انواع موادمخدر در نیمه نخست آذرماه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر سردار سعید کمیلی گفت: مبارزه جدی با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر از برنامه های جدی مرزبانی در جنوب شرق کشور است.

وی افزود: مرزداران سیستان و بلوچستان در نیمه اول آذر ماه امسال، طی چند عملیات مسلحانه با قاچاقچیان موادمخدر، ۵ دستگاه خودرو توقیف و ۲۰ قاچاقچی را نیز دستگیر کردند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این عملیات ها، از ورود یک تن و ۴۲۷ کیلو و ۹۲۹ گرم مواد مخدر شامل هروئین، مرفین، تریاک و حشیش به کشور جلوگیری شد.

وی افزود: همچنین مرزبانان و دریابانان سیستان و بلوچستان، در نیمه اول آذر ماه امسال، موفق شدند از خروج ۴۸ لیتر انواع فرآورده‌های نفتی از کشور جلوگیری کنند. 

سردار کمیلی گفت: اشرار، سوداگران مرگ، قاچاقچیان و تمامی سودجویانی که برای کسب منفعت نامشروع قصد تجاوز به حریم امنیتی مرزهای جنوب شرق کشورمان را دارند بایستی بدانند که مرزنشینان و مرزداران با وحدت و اعتقاد قلبی به حفظ حریم امنیتی مرزهای جمهوری اسلامی ایران می پردازند و مقتدرانه با هرگونه تحرک و اقدام غیرقانونی مقابله و برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 3846891

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