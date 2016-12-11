ترویج فرهنگ کتابخوانی نیازمند توجه اولیاء و مربیان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نهمین نمایشگاه کتاب استان خراسان شمالی؛ براتعلی حاتمی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه کتاب در استان، اظهار داشت: نمایشگاه کتاب به عنوان یک رویداد فرهنگی مهم در سطح کشور و استان می تواند تاثیرات بسیار مفیدی داشته باشد.

وی با اشاره به فراهم سازی مطالعه برای دانش آموزان در مدارس، گفت: با این وجود کتاب های موجود در مدارس متناسب با نیازهای دانش آموزان در زمینه های مختلف نیست.

حاتمی افزود: بی شک آشنایی جامعه و به ویژه نسل جوان و نوجوان و دانش آموزان با کتاب ها و وضعیت نشر کتاب و ناشران می تواند سطح فرهنگ عمومی جامعه و در نتیجه سطح مطالعه را بالا ببرد.

وی تصریح کرد: اگر چه در سال های گذشته بخشی از خدمات دولت در عرصه کمک به امر کتاب و کتابخوانی در قالب تخصیص های فصلی به جامعه ارایه شده اما حضور ناشران در استان ها می تواند موجبات فعالیت های بیشتر اهل فرهنگ را فراهم کند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی اظهار داشت: با این وجود امیدواریم نمایشگاه کتاب در سال جاری با اقبال عمومی رو به رو شده و تحصیل کرده های دانشگاهی و فرهنگیان و دانش آموزان و دانشجویان با هدایت مدیران و مسوولان استان بتوانند نقش موثری را در بازدید از نمایشگاه داشته باشند.

وی با اشاره به عرضه کالاهای فرهنگی و کتابخانه ای در قالب کتابخانه های عمومی و کتابخانه های کانون پرورش فکری و نیز کتابخانه دانشگاه ها و مدارس به مردم، خاطرنشان کرد: با این وجود فضاهای فرهنگی و کتابخانه ای در استان کافی نیست.

وی ادامه داد: با این وجود با توجه به در دست ساخت بودن تعدادی از این کتابخانه ها و بهره برداری از آنها در سال جاری و آینده امیدواریم سرانه فضای کتابخانه ای در استان افزایش یافته و جوابگوی نیاز مردم و علاقمندان به کتاب باشد.

حاتمی در رابطه با اقدامات انجام گرفته در حوزه کتاب در سطح مدارس نیز گفت: هم اکنون کتابخانه های مدارس در قالب کتابخانه های کلاسی در مقطع ابتدایی وکتابخانه های رسمی وجود دارد.

وی با اشاره به متناسب نبودن کتاب های موجود در سطح مدارس متناسب با نیاز دانش آموزان، خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم با برنامه ریزی بهترفرصتی مغتنم برای استفاده بهینه از همین امکانات موجود فراهم شود تا دانش آموزان با فرهنگ کتاب و کتابخوانی بیشترآشنا شوند.

حاتمی در رابطه با تاثیرگذاری فضاهای مجازی بر فرهنگ مطالعه نیز گفت: اگر به این فضاها نیز با نگاه مثبت بنگریم چه بسا پاسخگویی دانش آموزان به بسیاری از مطالب و نکته ها که در فضای مجازی مورد نیاز است ما را محتاج مراجعه به کتاب کند.

وی افزود: برای نهادینه کردن یک فرهنگ در جامعه می بایست ارکان مختلف جامعه وارد عمل شوند و به همین منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی نیز نیاز به عزم جدی و عمومی همه ارکان دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی به توجه همه آحاد جامعه به این امر مهم تاکید کرد وگفت: مهمترین تاثیر را در این میان دستگاه های فرهنگی واجرایی و مهمتر از آن جامعه و مردم و نیز خانواده ها برعهده دارند.

حاتمی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد به دلیل برگزاری نمایشگاه در مصلی امام خمینی (ره) بجنورد به عنوان بهترین جایگاه فرهنگی استان قدردانی کرد و اظهارداشت: با برگزاری نمایشگاه در این محل ناشران با اطمینان بیشتری کالاهای فرهنگی خود را ارایه کرده و بازدید کننده ها نیز با آسایش وآرامش بیشتر به امر بازدید و خرید می پردازند.

نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی از ٢٤ تا ٢٩ آذرماه سال جاری صبح ها از ساعت ٩ تا ١٢ و عصرها ١٦ تا ٢١ با تخفیف ٣٠ درصدی در مصلی امام خمینی (ره) بجنورد برای بازدید عموم دایر خواهد بود.