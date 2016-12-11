به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رادیویی ضیافت با موضوع سالگرد شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور حسن بنیانیان مسئول کمیسیون فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی از رادیوگفتگو پخش شد.

حسن بنیانیان با اشاره به اینکه انقلاب با کارایی بالایی به سمت جلو حرکت می کند، گفت: هنوز ۴۰ سال از انقلاب نگذشته است ولی وقتی دو کاندیدای ریاست جمهوری در آمریکا نامزد می شوند، بالای ۵۰ بار نام آمریکا را می آورند.

وی افزود: به واسطه آرمانگرایی ارزشمندی که در جامعه وجود دارد، سابقه تمدنی که در ایران داشته ایم و اینکه روح همه ایرانیان روح بزرگی است، توقعات بالا است و طبیعی است که نباید به وضع موجود فرهنگی راضی باشیم.

وی با بیان اینکه میزان توجهی که به فرهنگ می شود، کافی نیست، گفت: مقابل چند پدیده بسیار مهم که در دهه های اخیر با آن روبرو هستیم، میزان فعالیت ها در عرصه فرهنگ مناسب نیست. اولین پدیده فرآیند جهانی شدن است که اجتناب ناپذیر است. لحظه به لحظه تعاملات ما با دنیا دارد بیشتر می شود که بخشی از این تعامل مثبت است مانند فناوری های علمی. اما یک خودباختگی ۴۰۰ ساله نسبت به غرب وجود دارد که این منجر به این می شود که مفاسد فرهنگی جوامع غربی به کشورمان نفوذ کند.

مسئول کمیسیون فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: مسئله دومی که باید به آن توجه کرد تلاش برای جهانی سازی است؛ یعنی کشورهای بزرگ تلاش کنند در کشورهایی که بازار اقتصادی دارند، فرهنگ خودشان را منتقل کنند تا خودشان را خیلی از آن چیزی که هستند قدرتمندتر نشان دهند.

وی با بیان اینکه مسئله جهانی سازی و جهانی شدن با هم اشتباه گرفته می شوند، گفت: خیلی وقت ها در راستای تهاجم فرهنگی فیلم هایی را به ما با قیمت کم می فروشند که ما آنها را پخش کنیم. از طرف دیگر وقتی سریال ارزشمندی مانند مختارنامه را تهیه می کنیم، کشورهای اطراف خیلی رغبت می کنند آن را ببینند زیرا این یک مسئله دو طرفه است.

این فعال فرهنگی درباره سومین پدیده گفت: مسئله سوم تهاجم فرهنگی است یعنی حرکت آگاهانه و با تدبیر دشمن برای ضربه زدن به نقاط کلیدی فرهنگی کشور مانند نهاد خانواده و عشق و علاقه ای که به اولیاء الهی از جمله انتظار داریم.