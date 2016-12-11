ایران در ۳۰۰ سال اخیر هیچ تجاوزی نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در حاشیه کنفرانس امنیتی تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری چنین کنفرانس هایی یک گام بسیار مثبت و موثری است برای اینکه همفکری در جامعه علمی در ایران برگزار شود.

وی افزود: برگزاری چنین کنفرانس هایی موجب تبادل نظر خواهد شد که چه گام هایی را برای ایجاد امنیت در منطقه برداریم.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت به همسایگان خود تجاوز نکرده و اصولا ظرف ۳۰۰ سال گذشته چنین کاری را انجام نداده است در حالی که می بینیم در منطقه ما چه وضعیتی حاکم است و تجاوزات بسیاری صورت می گیرد و چقدر حقوق کشورها و ملت ها ضایع می شود.

خرازی تصریح کرد: برگزاری چنین کنفرانسی می تواند بسیار مفید باشد و همفکری و همگامی بیشتری را در میان مسئولین، متفکران و صاحبنظران به وجود بیاورد.