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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴

خرازی در جمع خبرنگاران:

ایران در ۳۰۰ سال اخیر هیچ تجاوزی نداشته است

ایران در ۳۰۰ سال اخیر هیچ تجاوزی نداشته است

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: ایران در ۳۰۰ سال اخیر هیچ تجاوزی نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در حاشیه کنفرانس امنیتی تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری چنین کنفرانس هایی یک گام بسیار مثبت و موثری است برای اینکه همفکری در جامعه علمی در ایران برگزار شود.

وی افزود: برگزاری چنین کنفرانس هایی موجب تبادل نظر خواهد شد که چه گام هایی را برای ایجاد امنیت در منطقه برداریم.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت به همسایگان خود تجاوز نکرده و اصولا ظرف ۳۰۰ سال گذشته چنین کاری را انجام نداده است در حالی که می بینیم در منطقه ما چه وضعیتی حاکم است و تجاوزات بسیاری صورت می گیرد و چقدر حقوق کشورها و ملت ها ضایع می شود.

خرازی تصریح کرد: برگزاری چنین کنفرانسی می تواند بسیار مفید باشد و همفکری و همگامی بیشتری را در میان مسئولین، متفکران و صاحبنظران به وجود بیاورد.

کد مطلب 3846905
محمد مهدی ملکی

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