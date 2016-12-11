به گزارش خبرنگار مهر، بختیار رازانی صبح یکشنبه در جلسه هم اندیشی با اعضای هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره یک خرم آباد و جمعی از صنعتگران به آئین نامه و دستورالعمل های تشکیل شرکت های خدماتی و لزوم واگذاری اداره امور شهرکهای صنعتی به صاحبان صنایع مستقر در شهرکها اشاره کرد و اظهار داشت: حفظ و نگهداری شهرکهای صنعتی در استان بسیار مهم است.

وی اظهار داشت: اداره امور شهرکها، مستلزم تعامل، همکاری و هماهنگی همه جانبه شرکت های استانی با شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی بوده، لذا مدیران واحدهای صنعتی ما را حامی خود بدانند و به عنوان مشاور عمل کنند و ما نیز در مسائل شهرکها از هیچ انتقادی ناراحت نمی شویم و از پیشنهادات سازنده استقبال می کنیم.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان با اشاره به مفاد اصل ۴۴ قانون واگذاری شهرکها به شرکت های خدماتی و نقش موثر شرکتهای خدماتی در راهبری و نگهداری شهرک های صنعتی گفت: حفظ و نگهداری تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب، تصفیه خانه های مربوطه، تاسیسات برقی و مکانیکی، حفظ و نگهداری فضای سبز، معابر و ساختمانهای عمومی، نظافت عمومی شهرک و ناحیه های صنعتی، مرمت، تعمیر، نوسازی و بازسازی تاسیسات و اخذ هزینه های مشترک و حق شارژ از واحدهای صنعتی از جمله وظایف شرکت های خدماتی است.

رازانی به بحث فرابورس اشاره کرد و اظهار داشت: فرابورس بحث تامین مالی بوده که این فرصت برای اولین بار در کشور ایجاد شده است.

وی گفت: فرا بورس یک بازار مالی جداگانه برای صنایع کوچک بوده که واحدهای صنعتی می توانند سهام خود را در بورس عرضه کنند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان اظهار داشت: تاکنون ۷ شهرک و ناحیه صنعتی از جمله ۵ شهرک صنعتی شماره ۱ و خرم آباد ۲، شماره ۱ بروجرد، شماره ۱ دورود و شهرک سنگ الیگودرز و همچنین ۲ ناحیه صنعتی «مرزیان» ازنا و «خوشناموند» کوهدشت به شرکت های خدماتی واگذار شده اند.