افزایش دمای هوا در همدان/اسدآباد و همدان سردترین نقاط استان

نادر پیر تاج در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ۲۴ ساعت آینده بر اساس الگوهای هواشناسی انتظار میرود دمای هوای استان بهتدریج با شیب ملایمی افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته همدان و اسدآباد به عنوان سردترین نقاط استان ثبتشدهاند، افزود: گرمترین نقطه استان نیز رزن با ثبت دمای ۵ درجه سانتی گراد بالای صفر در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.
مسئول مرکز پیشبینی هواشناسی استان همدان آسمان استان را صاف تاکمی ابری و در برخی ساعات با وزش باد پیشبینی کرد و گفت: سرعت وزش باد در همدان ۸ متر در ثانیه است.
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