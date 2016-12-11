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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۳

مسئول مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان همدان اعلام کرد:

افزایش دمای هوا در همدان/اسدآباد و همدان سردترین نقاط استان

افزایش دمای هوا در همدان/اسدآباد و همدان سردترین نقاط استان

همدان- مسئول مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان همدان بابیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته همدان و اسدآباد سردترین نقاط استان همدان بوده‌اند، گفت: دمای هوای همدان افزایش می‌یابد.

نادر پیر تاج در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ۲۴ ساعت آینده بر اساس الگوهای هواشناسی انتظار می‌رود دمای هوای استان به‌تدریج با شیب ملایمی افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته همدان و اسدآباد به عنوان سردترین نقاط استان ثبت‌شده‌اند، افزود: گرم‌ترین نقطه استان نیز رزن با ثبت دمای ۵ درجه سانتی گراد بالای صفر در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

مسئول مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان همدان آسمان استان را صاف تاکمی ابری و در برخی ساعات با وزش باد پیش‌بینی کرد و گفت: سرعت وزش باد در همدان ۸ متر در ثانیه است.

کد مطلب 3846909

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