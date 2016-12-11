سعید محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه باتوجه به احکام بسیارخوب برنامه ششم توسعه زمینه های مناسبی برای حمایت از سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی پیش بینی شده است افزود: شبکه ریلی کشور در برنامه ششم توسعه تقویت می شود.

وی با اشاره به اولویتهای دولت در توسعه حمل و نقل ریلی عنوان کرد: با حمایتهای دولت می توان به تامین و توسعه زیرساختهای حمل و نقل ریلی در برنامه ششم امیدوار شد و توسعه کمی و کیفی این صنعت را پیش بینی کرد.

مدیرعامل راه آهن کشور رفع گلوگاه ها در خطوط ریلی کشور را اولویت دولت عنوان کرد و گفت: ایجاد خط دوم در مسیر تهران-تبریز و ایجاد مسیرهای حومه ای از تهران تا زنجان با اعتبار ۵۰۰ میایارد تومان در دست اجرا است و مناقصه محدوده زنجان-میانه سال آینده برگزار می شود.

محمدزاده افزود: دو خطه شدن محور تبریز-میانه از برنامه های آینده توسعه راه آهن کشور است که با تکمیل این طرحها محدوده شمال غرب کشور در زمینه حمل و نقل ریلی پیشرفت چشمگیری خواهد داشت.

وی با اعلام این‌که تا پایان دولت یازدهم طول مسیرهای دوخطه راه آهن در کشور به ۱۳۰۰ کیلومتر افزایش می یابد، اظهار کرد: کشورهای منطقه خواهان ترانزیت کالا از طریق مسیر ریلی ایران هستند و از این طریق می توانیم به درآمدهای قابل توجه جهت پیشرفت و تکمیل خطوط ریلی دست یابیم.