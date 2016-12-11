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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۲

مدیرعامل شرکت راه آهن کشور:

شبکه ریلی کشور در برنامه ششم توسعه تقویت می شود

شبکه ریلی کشور در برنامه ششم توسعه تقویت می شود

ارومیه - مدیرعامل شرکت راه آهن کشور در ارومیه گفت: در برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال آینده جذابیتهای خاصی برای سرمایه گذاران در حوزه حمل و نقل ریلی کشور پیش بینی شده است.

سعید محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه باتوجه به احکام بسیارخوب برنامه ششم توسعه زمینه های مناسبی برای حمایت از سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی پیش بینی شده است افزود: شبکه ریلی کشور در برنامه ششم توسعه تقویت می شود.

وی با اشاره به اولویتهای دولت در توسعه حمل و نقل ریلی عنوان کرد: با حمایتهای دولت می توان به تامین و توسعه زیرساختهای حمل و نقل ریلی در برنامه ششم امیدوار شد و توسعه کمی و کیفی این صنعت را پیش بینی کرد.

مدیرعامل راه آهن کشور رفع گلوگاه ها در خطوط ریلی کشور را اولویت دولت عنوان کرد و گفت: ایجاد خط دوم در مسیر تهران-تبریز و ایجاد مسیرهای حومه ای از تهران تا زنجان با اعتبار ۵۰۰ میایارد تومان در دست اجرا است و مناقصه محدوده زنجان-میانه سال آینده برگزار می شود.

محمدزاده افزود: دو خطه شدن محور تبریز-میانه از برنامه های آینده توسعه راه آهن کشور است که با تکمیل این طرحها محدوده شمال غرب کشور در زمینه حمل و نقل ریلی پیشرفت چشمگیری خواهد داشت.

وی با اعلام این‌که تا پایان دولت یازدهم طول مسیرهای دوخطه راه آهن در کشور به ۱۳۰۰ کیلومتر افزایش می یابد، اظهار کرد: کشورهای منطقه خواهان ترانزیت کالا از طریق مسیر ریلی ایران هستند و از این طریق می توانیم به درآمدهای قابل توجه جهت پیشرفت و تکمیل خطوط ریلی دست یابیم.

کد مطلب 3846913

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