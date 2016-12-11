مردم خراسان جنوبی ۱۹ میلیارد ریال به مراکز نیکوکاری کمک کردند

سید رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: از مجموع کمک های جمع آوری شده توسط مراکز نیکوکاری استان ۶۰۴ میلیون تومان نقدی، ۱ میلیارد و ۲۱۷ میلیون تومان غیرنقدی و ۱۰۰ میلیون تومان درقالب خدمات بوده است.

وی از رشد ۷۲ درصدی درآمدهای مراکز نیکوکاری استان در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد و افزود: درحال حاضر ۲۳ مرکز نیکوکاری فعال شامل ۱۵ مرکز درمساجد محله و هشت مرکز دیگر درسایر اماکن کمک های مردم خیر و نیکوکار استان را جمع آوری می‌کنند.

وی پرداخت کمک از طریق تلفن همراه را یکی از روش های کمک مردم نیکوکار به این مراکز عنوان کرد واظهار داشت: مردم نیکوکار می‌توانند از طریق تلفن همراه با شماره گیری #۸۸۷۷* وسپس کدمرکز نیکوکاری آن شهرستان یا محله کمک های نقدی، غیرنقدی و... را به این مراکز اهدا کنند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی بیان کرد: مراکز نیکوکاری غدیرقاین، حجت بن الحسن (عج) بشرویه ودرح سربیشه بیشترین درآمد را دربین ۲۳ مرکز نیکوکاری استان به خود اختصاص داده است.

حسینی گفت: مردم نیکوکار استان در هشت ماهه سال گذشته بالغ بر یک میلیارد و ۱۹۴ میلیون تومان کمک نقدی، کالا وخدمات به این مراکز نیکوکاری اهدا کردند.