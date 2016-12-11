۱۹ هزار هکتار اراضی شهرستان بوشهر زیر کشت گندم رفت

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله احمدی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از عملیات کشت گندم در شهرستان بوشهر اظهار داشت: تلاش ویژهای به منظور حمایت از کشاورزان داریم و در این راستا از همه ظرفیتها استفاده میکنیم.
وی با اشاره به وضعیت کشت گندم در شهرستان بوشهر، اضافه کرد: ۶۳۰ هکتار از اراضی شهرستان بوشهر در سال زراعی جاری به صورت مکانیزه زیر کشت گندم رفته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر خاطرنشان کرد: در این اراضی پس از انجام عملیات خاکورزی حفاظتی و با استفاده از دستگاههای ردیف کار و کمبینات انجام شده است.
وی افزود: در سال جاری به میزان هزار و ۴۰۰ تن بذر گندم از ارقام مختلف توزیع شده و ۱۹ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی شهرستان بوشهر به زیر کشت گندم آبی و دیم رفته است.
احمدی بیان کرد: در این راستا کارشناسان مدیریت شهرستان و مراکز جهاد کشاورزی ذیربط نظارت مستمر و دقیق ببر روند اجرای کار داشتهاند.
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