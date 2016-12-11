  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

مدیر جهاد کشاورزی بوشهر:

۱۹ هزار هکتار اراضی شهرستان بوشهر زیر کشت گندم رفت

۱۹ هزار هکتار اراضی شهرستان بوشهر زیر کشت گندم رفت

بوشهر - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر گفت: بیش از ۱۹ هزار هکتار اراضی شهرستان بوشهر زیر کشت گندم رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله احمدی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از عملیات کشت گندم در شهرستان بوشهر اظهار داشت: تلاش ویژه‌ای به منظور حمایت از کشاورزان داریم و در این راستا از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به وضعیت کشت گندم در شهرستان بوشهر، اضافه کرد: ۶۳۰ هکتار از اراضی شهرستان بوشهر در سال زراعی جاری به صورت مکانیزه زیر کشت گندم رفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر خاطرنشان کرد: در این اراضی پس از انجام عملیات خاک‌ورزی حفاظتی و با استفاده از دستگاه‌های ردیف کار و کمبینات انجام شده است.

وی افزود: در سال جاری به میزان هزار و ۴۰۰ تن بذر گندم از ارقام مختلف توزیع شده و ۱۹ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی شهرستان بوشهر به زیر کشت گندم آبی و دیم رفته است.

احمدی بیان کرد: در این راستا کارشناسان مدیریت شهرستان و مراکز جهاد کشاورزی ذیربط نظارت مستمر و دقیق ببر روند اجرای کار داشته‌اند.
 

کد مطلب 3846922

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها