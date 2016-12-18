ماجدی و مظلومی با هم آشتی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه مسابقات چند جانبه پیشکسوتان استقلال که به منظور گرامیداشت اسطوره فقید این تیم، منصور پورحیدری روز گذشته در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد، کدورت‌های پیش آمده بین میرشاد ماجدی و پرویز مظلومی سرپرست و سرمربی سابق تیم استقلال بعد از دیدار و گفتگوی دو طرف از بین رفت.

مظلومی و ماجدی که مدتی بود از یکدیگر دلخور بودند، روز گذشته به واسطه بزرگترهای استقلال با هم دیدار و دقایقی هم صحبت کردند.

مسابقات جشنواره گونه پیشکسوتان استقلال به منظور گرامیداشت مرحوم پورحیدری و چند پیشکسوت درگذشته دیگر این باشگاه روز گذشته و با حضور ده‌ها استقلالی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار شد.