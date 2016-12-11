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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

رضایی در جمع خبرنگاران:

انگلیس بدنبال خروج از بحران اقتصادی با توسل به کشورهای عربی است

انگلیس بدنبال خروج از بحران اقتصادی با توسل به کشورهای عربی است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به حضور نخست وزیر انگلیس در شورای همکاری خلیج فارس گفت: آنها می خواهند این منطقه را به اقتصاد انگلیس پیوند دهند تا از این بحران اقتصادی خارج شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه کنفرانس امنیتی تهران در جمع خبرنگاران گفت: لازم است یک نگاه جدیدی به رویکرد امنیتی در منطقه و جهان بوجود آید. به نظر ما عوامل جدیدی وارد روابط بین الملل و جوامع مختلف شده است که مطالعه دقیق این عوامل یک رویکرد جدیدی را می طلبد.

وی افزود: این کنفرانس به دنبال این است که رویکردهای جدید را در نگاه به چالش های منطقه ای و بین المللی مطرح کند و از همه نخبگان جهان و منطقه بخواهد که با یک نگاه جدیدی در صدد فراهم کردن یک نظم نوین در قرن بیست و یکم باشد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که واکنش ایران به اظهارات اخیر نخست وزیر انگلیس علیه ایران چیست؟، خاطرنشان کرد: انگلستان در یک بحران اقتصادی و هویتی به سر می برد و به دنبال یک راه چاره ای است که از آن خارج شود، خروج انگلستان از اروپای واحد در حقیقت پیدا کردن راهکاری برای خروج از همین بحران بوده و آمدن به منطقه خلیج فارس و پر کردن خلاء وجودی آمریکا نیز برای پاسخ دادن به همین مشکل است.

رضایی اضافه کرد: این بحران آینده انگلیس را در هاله ای از ابهام و تردید قرار داده است و آنها با آمدن به منطقه خلیج فارس و تسلط بر کشورهای کوچک منطقه مثل قطر، امارات و عمان که دارای منابع نفتی هستند و درآمدهای ارزی فراوانی را به دست می آورند، هستند.

فرمانده اسبق سپاه تاکید کرد: آنها می خواهند این منطقه را به اقتصاد انگلیس پیوند دهند تا از این بحران اقتصادی خارج شوند.

وی ادامه داد: ایران تا زمانی که انگلیسی ها قصد رویارویی با ما را نداشته باشند، پیش دستی نخواهند داشت و خود را عامل اصلی امنیت منطقه قلمداد می کنند. ایران از ابتدای انقلاب تاکنون مهمترین عامل ثبات خلیج فارس بوده است و این چالشی که شبیه به شعار انگلیسی‌ها است، باید دید که چه می خواهند بکنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما فکر می کنیم که انگلستان دیگر آن انگلیس قدیم نیست و از طرفی ایران هم دیگر ایران قدیم نیست، لذا این حرف ها بیشتر یک تلاش مذبوحانه برای خروج از بحران اقتصادی است.

کد مطلب 3846940
محمد مهدی ملکی

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