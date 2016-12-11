زمان پرداخت معوقات فرهنگیان به طور دقیق مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین دانش آشتیانی در حاشیه تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر سراسر کشور در جمع خبرنگاران گفت: دانش آموزان با کشف و روال سیستم حل مسئله باید مفاهیم علمی را یاد بگیرند و به شدت از حافظه محوری پرهیز کنند.

وی در ادامه درباره واریز سرانه مدارس نیز بیان کرد: برنامه ریزی هایی انجام داده ایم که البته در کوتاه مدت جواب نمی دهد اما در دراز مدت سعی می کنیم سرانه های آموزش و پرورش را افزایش دهیم و بیشتر تمرکز را در مدرسه بگذاریم، چرا که آنجا جایگاه اصلی است تا اتفاقات خوب رخ دهد.

وزیر آموزش و پرورش درباره شیر مدارس نیز تصریح کرد: شیر مدارس انشاالله به زودی با هماهنگی هایی که انجام شده است توزیع می شود.

وی همچنین درباره تعیین معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: انشاالله به زودی فردی را منصوب خواهیم کرد.

دانش آشتیانی درباره واریز معوقات حق التدریسی ها و بازنشستگان فرهنگی گفت: انشاالله مراحل آن در حال انجام است و نمی خواهم صددرصد بگویم چه زمانی، اما به زودی معوقات بازنشستگان و حق التدریسی ها پرداخت می شود.