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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۲

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد:

زمان پرداخت معوقات فرهنگیان به طور دقیق مشخص نیست

زمان پرداخت معوقات فرهنگیان به طور دقیق مشخص نیست

وزیر آموزش و پرورش گفت: مراحل پرداخت معوقات فرهنگیان انجام شده اما صددرصد نمی توانم بگویم این زمان کی خواهد بود اما به زودی معوقات پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین دانش آشتیانی در حاشیه تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر سراسر کشور در جمع خبرنگاران گفت: دانش آموزان با کشف و روال سیستم حل مسئله باید مفاهیم علمی را یاد بگیرند و به شدت از حافظه محوری پرهیز کنند.

وی در ادامه درباره واریز سرانه مدارس نیز بیان کرد: برنامه ریزی هایی انجام داده ایم که البته در کوتاه مدت جواب نمی دهد اما در دراز مدت سعی می کنیم سرانه های آموزش و پرورش را افزایش دهیم و بیشتر تمرکز را در مدرسه بگذاریم، چرا که آنجا جایگاه اصلی است تا اتفاقات خوب رخ دهد.

وزیر آموزش و پرورش درباره شیر مدارس نیز تصریح کرد: شیر مدارس انشاالله به زودی با هماهنگی هایی که انجام شده است توزیع می شود.

وی همچنین درباره تعیین معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: انشاالله به زودی فردی را منصوب خواهیم کرد.

دانش آشتیانی درباره واریز معوقات حق التدریسی ها و بازنشستگان فرهنگی گفت: انشاالله مراحل آن در حال انجام است و نمی خواهم صددرصد بگویم چه زمانی، اما به زودی معوقات بازنشستگان و حق التدریسی ها پرداخت می شود.

کد مطلب 3846944

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