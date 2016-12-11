به گزارش خبرگزاری مهر، به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، سی‌ودومین شماره از ماهنامه دینی، فرهنگی و علمی مسجد جامع کبود ایروان با عنوان «پیام مسجد» ویژه آذرماه ۱۳۹۵ مصادف با ماه‌های صفر و ربیع‌الاول ۱۴۳۸ هجری قمری، به صورت تمام دیجیتال تهیه، آماده‌سازی، طراحی و منتشر شد.

مطالب این مجموعه شامل بخش‌های متنوع و جذابی از قبیل گاهنامه اسلامی، معارف قرآنی، مناسبت‌های اسلامی، سیره اهل بیت (ع) و تاریخ، احکام، خانواده ایرانی، طب اسلامی، اخبار دینی و فرهنگی مسجد جامع کبود ایروان و مطالب گوناگون است.

این نشریه جهت بهره‌مندی علاقه‌مندان به ویژه ایرانیان مقیم ایروان ضمن ارسال از طریق پست الکترونیک، بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی رایزنی و مسجد کبود ایروان به نشانی www.yerevan.icro.ir و www.yerevanmasjed.ir بارگذاری شده است.

همچنین جهت تسهیل در مطالعه نشریه پیام مسجد فایل pdf آن بر روی کانال فرهنگی ـ قرآنی مسجد جامع کبود ایروان به نشانی http://telegram.me/yerevanmasjed قرار گرفته است.