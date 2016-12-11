۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۵

انتشار سی‌ودومین شماره ماهنامه «پیام مسجد» در ارمنستان

سی‌ودومین شماره ماهنامه دینی ـ فرهنگی «پیام مسجد» به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، سی‌ودومین شماره از ماهنامه دینی، فرهنگی و علمی مسجد جامع کبود ایروان با عنوان «پیام مسجد» ویژه آذرماه ۱۳۹۵ مصادف با ماه‌های صفر و ربیع‌الاول ۱۴۳۸ هجری قمری، به صورت تمام دیجیتال تهیه، آماده‌سازی، طراحی و منتشر شد.

مطالب این مجموعه شامل بخش‌های متنوع و جذابی از قبیل گاهنامه اسلامی، معارف قرآنی، مناسبت‌های اسلامی، سیره اهل بیت (ع) و تاریخ، احکام، خانواده ایرانی، طب اسلامی، اخبار دینی و فرهنگی مسجد جامع کبود ایروان و مطالب گوناگون است.

این نشریه جهت بهره‌مندی علاقه‌مندان به ویژه ایرانیان مقیم ایروان ضمن ارسال از طریق پست الکترونیک، بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی رایزنی و مسجد کبود ایروان به نشانی www.yerevan.icro.ir و www.yerevanmasjed.ir  بارگذاری شده است.

همچنین جهت تسهیل در مطالعه نشریه پیام مسجد فایل pdf آن بر روی کانال فرهنگی ـ قرآنی مسجد جامع کبود ایروان به نشانی http://telegram.me/yerevanmasjed قرار گرفته است.

