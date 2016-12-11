میوه شب یلدا درخراسان شمالی تامین شد/ تشدید نظارت ها

محمود اسدی در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به نزدیک شدن به شب یلدا، اظهارکرد: برای شب یلدا برنامه‌ ویژه‌ای برای ذخیره‌سازی میوه شب یلدا به اجرا درنیامده؛ اما در حال حاضر در میادین و بازار به اندازه کافی میوه وجود دارد وهیچ مشکل و کمبودی در عرضه میوه‌ها در بازار وجود ندارد.

وی تصریح کرد: کنترل، بازرسی و نظارت از مراکز عرضه میوه، خشکبار و شیرینی فروشی ها در آستانه شب یلدا تشدید می شود تا از افزایش کاذب قیمت احتمالی میوه در آستانه فرا رسیدن شب یلدا جلوگیری شود.

اسدی با اشاره به اینکه قیمت ها تفاوت چندانی ندارد، افزود: مراکز عرضه موظف هستند طبق دستور العمل وقیمت مصوب، میوه و کالای خود را به مردم عرضه کنند وشهروندان نیز می توانند با مشاهده گران فروشی موضوع را به تلفن ۱۲۴ اطلاع یا با مراجعه حضوری به اتاق اصناف، موارد تخلف را اعلام کنند.

رئیس اتاق اصناف با اشاره به اینکه بیشترین میوه های مورد استقبال شب یلدا هندوانه، پرتقال، انار و سیب درختی است، افزود: میوه های موجود در بازار جوابگوی تقاضای مردم در این ایام خواهد بود.

اسدی با اشاره به اینکه بازرسی ها برای کنترل عرضه میوه و تره باردرایام پایان آذر درمراکز عرضه و میادین بار تشدید خواهد شد، بیان کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو هندوانه یک هزار و ۵۰۰ تومان، نارنگی و پرتقال تامسون شمال هر کیلو دوهزار و ۵۰۰ تومان، پرتقال جنوب بین چهار هزار تا شش هزار و ۵۰۰ تومان، بسته به نوع کیفیت آن نرخ گذاری شده است.