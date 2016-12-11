آقای روحانی! ارزش پاسپورت ایرانی ۱۲ پله کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز مجلس و در تذکر شفاهی، با اشاره به اظهارات توهین امیز نخست وزیر انگلیس علیه ملت ایران در اجلاس اخیر شورای همکاری خلیج فارس اظهار داشت: جا داشت که امروز آقای پزشکیان که ریاست مجلس را در ابتدا بر عهده داشت اشاره ای به این مساله می کرد و موضع می گرفت؛ دیروز هم وزیر دفاع آمریکا به ملت ایران توهین کرد.

وی ادامه داد: جناب آقای روحانی می خواست اعتبار پاسپورت ایرانی را بالا ببرد که با ارزش شود، حالا امروز ببیند که چطور به ما توهین می کنند؛ چند وقت پیش هم منافقان خون آشام در پاریس جلسه گذاشتند و انواع و اقسام توهین ها را به ملت ما کردند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: از سال ۹۲ تاکنون ارزش پاسپورت ایرانی ۱۲ رتبه کاهش یافته است؛ با این اهانت ها وقتی آنها را مودب و باهوش می خوانیم و یک قدم عقب می رویم صد قدم جلو می آیند.

وی خاطرنشان کرد: در برجام همه داشته هایمان را دادیم اما چه به دست آوردیم؟ طرف مقابل برای عمل به توافق چه کرده است؟

موسوی لارگانی خطاب به علی لاریجانی که اداره جلسه را بر عهده داشت تاکید کرد: حداقل از شما می خواهیم که همین الان از اقتدار مجلس دفاع کنید و موضع بگیرید.