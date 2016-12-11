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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲

طی نیمه نخست سال جاری؛

صادرات محصولات غذائی و دارویی کشور ۷ درصد رشد داشت

صادرات محصولات غذائی و دارویی کشور ۷ درصد رشد داشت

کرج - مدیرکل دفتر صنایع غذائی، دارویی و بهداشتی وزارت صنایع از رشد هفت‌درصدی صادرات محصولات غذایی، دارویی و بهداشتی در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صادقی نیارکی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از کارخانه‌ها مستقر در شهرستان فردیس، با اشاره به اینکه بحث تأمین مالی برای واحدهای صنعتی و تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده با صندوق توسعه ملی و از طریق خطوطی که در بانک توسعه صادرات ایجادشده، تسهیلات با نرخ پایین‌تر به صادرکنندگان ارائه خواهد شد.

وی در خصوص مقررات زدایی و رفع موانع غیرضروری بر سر راه تولیدکنندگان، گفت: در این زمینه اقدامات متعددی از قبیل برگزاری نشست‌های تخصصی با صنعتگران انجام‌شده است و مواردی که از سوی آن‌ها اعلام‌شده و قابلیت حل شدن دارد موردبررسی قرار می‌گیرد.

صادقی نیارکی با اشاره به ارزش صادرات، گفت: در حوزه غذایی، داروئی و بهداشتی در شش‌ماهه نخست سال جاری با هفت درصد رشد صادرات مواجه هستیم.

صادرات محصولات غذایی و دارویی به ۳ میلیارد می رسد

مدیرکل دفتر صنایع غذائی، دارویی و بهداشتی وزارت صنایع بابیان اینکه برنامه‌ریزی در حوزه غذایی، دارویی و بهداشتی رسیدن به مرز صادرات ۳ میلیارد دلار است، گفت: این مهم باید در سال جاری محقق شود کمی از برنامه عقب هستیم ولی امید داریم که این مهم انجام می‌شود.

وی صیانت از ظرفیت‌های موجود و ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان را جزو سیاست‌های دولت برای حمایت از تولیدات داخلی دانست و گفت: رقابت منجر به افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده می‌شود.

صادقی نیارکی با تأکید بر اینکه در مقابل کالاهای که مشابه ساخت داخل دارند تعرفه بالاتری وضع‌شده است، گفت: این مهم برای حمایت از تولیدات داخلی اعمال می‌شود.

ضرورت ایجاد شرایط پایدار برای تولیدکنندگان داخلی

وی مجموعه اقدامات انجام‌شده را در راستای توسعه طرح‌های توسعه‌ای تولیدکنندگان داخلی برشمرد و به اقدامات انجام‌شده در حوزه زنجیره توزیع در کشور اشاره کرد و گفت: با اقداماتی که در راستای زنجیره توزیع در کشور انجام‌شده است منجر به این مهم می‌شود که محصول باقیمت کمتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد و واسطه‌های غیرضروری حذف می‌شود.

مدیرکل دفتر صنایع غذائی، دارویی و بهداشتی وزارت صنایع مجموعه اقدامات انجام‌شده را مهم خواند و گفت: با وضعیت موجود تولیدکنندگان می‌توانند در شرایط پایدارتری به تولید پرداخته و نیروی کار متخصص جذب کنند.

سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه آرایشی و بهداشتی کشور انجام می‌شود

وی در بخش دیگری به سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه آرایشی و بهداشتی اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های که در دنیا مطرح بوده و دارای برندهای تجاری معتبر هستند از اهمیت بالایی برخوردار است این مهم در حال انجام است تا شاهد استفاده از روش‌های نوین در حوزه آرایشی و بهداشتی توسط تولیدکنندگان داخلی باشیم.

صادقی نیارکی اقدامات انجام‌شده را در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: ۱۴ درصد اشتغال و ۱۱ درصد سرمایه‌گذاری و همچنین ۱۲ درصد ارزش‌افزوده حوزه صنعت متعلق به این بخش آرایشی و بهداشتی است.

مدیرکل دفتر صنایع غذائی، دارویی و بهداشتی وزارت صنایع با اشاره به اینکه برندهای مختلفی آرایشی و بهداشتی در کشور مشغول فعالیت بوده که قابلیت صادرات دارند، گفت: رتبه نخست صادرات مختص در حوزه صنعت متعلق به لبنیات و شیر و شکلات است.

کد مطلب 3846964

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