رضا میرکریمی نویسنده و کارگردان که شب گذشته ۲۰ آذر ماه به همراه همه اعضای خانواده در سینما آزادی به تماشای فیلم «یتیم‌خانه ایران» ساخته ابوالقاسم طالبی با موضوع قحطی و خشکسالی عظیم ایران در سال‌های ۱۲۹۵ تا ۱۳۰۰ و در کوران جنگ اول جهانی و در زمان اشغال ایران به دست قوای بیگانه روس و انگلیس، نشسته بود در گفتگو با خبرنگار مهر نظر خود را درباره این اثر سینمایی اینگونه گفت: «یتیم‌خانه ایران» به دوره تاریکی از تاریخ کشورمان می پردازد؛ دوره‌ای که جفاکارانه از کتاب‌های درسی کنار گذاشته شده است.

وی افزود: تلاش سازندگان این فیلم به خاطر این نگاه روشنگرانه به تاریخ قابل قدردانی است. البته سال‌های قبل مجتبی راعی هم در بخش‌هایی از فیلم «صنوبر» به خوبی به این برهه تاریخی پرداخته بود ولی جا دارد این فاجعه بزرگ انسانی که در آن بیش از ۴۰ درصد از جمعیت کشورمان مظلومانه جان باختند بیشتر از گذشته و در گونه‌های مختلف هنری برای نسل آینده به تصویر کشیده شود.

میرکریمی در پایان عنوان کرد: پس از تماشای فیلم و در انتها برای مخاطب این سوال باقی می‌ماند که چرا این موضوع مهم در سال‌های پس از انقلاب مورد بی‌توجهی واقع شده است.