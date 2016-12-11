۸ هزار دانشگاهی از وام عتبات عالیات استفاده کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زارع صبح امروز در نشست مطبوعاتی که در محل ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان برگزار شد گفت: برنامه هایی که برای دانشجویان در زمان اعزام به عتبات پیش بینی می شود ویژه است که این برنامه ها کاروان های دانشجویی را از دیگر کاروان های عتبات متمایز می کند.

وی ادامه داد: کاروان های دانشجویی دارای مداح، برای ذکر مصیبت، معینه (ویژه کاروان های دختران مجرد) و روحانی برای پاسخگویی به سئوالات دانشجویان است.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: کاروان دانشگاهیان کاروان های الف است و بالاترین گروه قیمتی در عراق است در دوره گذشته قیمت کاروان های دانشجویی یک میلیون و ۶۶۰ هزارتومان بود که با تخفیف هایی به یک میلیون و ۶۲۰ هزارتومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: در دوره شانزدهم با توجه به افزایش قیمت ارز ممکن است قیمت ها تا اندازه ای افزایش یابد که امیدواریم این مساله مشکلی برای دانشجویان ایجاد نکند.

زارع در پاسخ به سئوالی مبنی بر گلایه برخی از دانشگاهیان از روند اختصاص وام توسط بانک ملت گفت: تفاهم نامه خوبی با بانک ملت منعقد شد و به شعب این بانک ابلاغ شد. با توجه به تغییراتی که در ساختار این بانک به وجود آمد یک مقدار مشکلاتی در برخی استان ها روی داد.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: برخی از شعب بانک ملت تا ۹۰ درصد تقاضاها را پاسخ داده و همکاری بسیاری خوبی داشتند و در برخی استان ها این درصد کمتر بود ولی در مجموع ۸ الی ۹ هزار نفر از دانشگاهیان وام دریافت کردند.

زارع افزود: بانک ملت مساعدت های خوبی در زمینه ارایه اقلام فرهنگی، کتاب، چادر به دانشگاهیان داشت که امیدواریم این روند در دوره شانزدهم اعزام دانشگاهیان به عتبات ادامه داشته باشد.