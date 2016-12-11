خسارت سرما به ۲۰ درصد از مزارع کلزای نهاوند

احمد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شهرستان نهاوند دارای ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار مزرعه کلزا بوده که متأسفانه ۲۰ درصد از این میزان به سبب سرمازدگی دو هفته گذشته و کاهش دمای شدید در شهرستان نابود شده است.

وی با اشاره به اینکه این میزان ۶۰۰ هکتار از مزارع کلزای شهرستان را دربرمی گیرد، گفت: هنوز ارزش ریالی خسارت وارده مشخص نشده است که باید کارشناسان بیمه این کار را انجام دهند و برآورد آن را اعلام کنند و امیدواریم شرکت‌های بیمه‌گذار نسبت به جبران خسارت اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی نهاوند در رابطه با سرمازدگی ۲ گلخانه نهاوند، گفت: مساحت کل این دو گلخانه ۱۰ هزار مترمربع است که انواع صیفی جات را تولید می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه از این میزان گلخانه نیز تنها ۱۰ درصد از هرکدام دچار سرمازدگی شده‌اند، گفت: این گلخانه‌ها یکی در حومه شهرستان نهاوند و دیگری در روستای شعبان از توابع بخش مرکزی قرار دارد.

باقری افزود: هنوز مبلغ خسارت وارده به گلخانه‌ها نیز مشخص نشده است و کارشناسان بیمه باید در این زمینه ورود کرده و اقدام به برآورد هزینه کنند.

وی به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: شهرستان نهاوند به لحاظ آب و هوایی جزو مناطق سردسیر است و همه‌ساله در این زمینه به بخش کشاورزی آن خساراتی وارد می‌شود.