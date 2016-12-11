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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱

انفجار مین در دهلران حادثه آفرید

انفجار مین در دهلران حادثه آفرید

ایلام-سالها پس از جنگ تحمیلی و حتی عملیات پاکسازی میدان های مین در مناطق جنگی، همچنان شاهد اتفاقات ناگوار در استان ایلام هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر،در یکی از زمین های کشاورزی شهرستان دهلران(روستای چم هندی) بر اثر انفجار مین یک نفر مجروح و یک دستگاه تراکتور دو نیم شد.

شهرستان دهلران با۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق در دوران دفاع مقدس یکی از محورهای اصلی هجوم ارتش بعث بود و اراضی وسیع مرزی دراین شهرستان مملو از میدان های مین و بشکه های انفجاری و مهمات عمل نکرده  است.

در سالهای اخیر به همت مرکز مین زدایی کشور مناطق عملیاتی دهلران ومهران و بخش چوار در استان ایلام از مین و مواد منفجره پاکسازی شد اما ظاهرا پاکسازی به طور کامل انجام نشده و گاهی تعدادی مین و مواد انفجاری در اراضی کشاورزی و محورهای تردد عشایری در مناطق مرزی باعث انفجار و آسیب جانی و مالی عشایر و کشاورزان می شود.

کد مطلب 3846988

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