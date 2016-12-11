انفجار مین در دهلران حادثه آفرید

به گزارش خبرنگار مهر،در یکی از زمین های کشاورزی شهرستان دهلران(روستای چم هندی) بر اثر انفجار مین یک نفر مجروح و یک دستگاه تراکتور دو نیم شد.

شهرستان دهلران با۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق در دوران دفاع مقدس یکی از محورهای اصلی هجوم ارتش بعث بود و اراضی وسیع مرزی دراین شهرستان مملو از میدان های مین و بشکه های انفجاری و مهمات عمل نکرده است.

در سالهای اخیر به همت مرکز مین زدایی کشور مناطق عملیاتی دهلران ومهران و بخش چوار در استان ایلام از مین و مواد منفجره پاکسازی شد اما ظاهرا پاکسازی به طور کامل انجام نشده و گاهی تعدادی مین و مواد انفجاری در اراضی کشاورزی و محورهای تردد عشایری در مناطق مرزی باعث انفجار و آسیب جانی و مالی عشایر و کشاورزان می شود.