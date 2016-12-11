جزئیات نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیون تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیو تلویزیونی استان های صدا و سیما امروز یکشنبه ۲۱ آذرماه با حضور علی دارابی معاون امور استان های سازمان صدا و سیما و اهالی مطبوعات برگزار شد.

وی در این نشست به سابقه این جشنواره اشاره کرد و گفت: امسال نوزدهمین دوره این جشنواره ۳۰ آذرماه تا ۲ دی ماه در اهواز و با میزبانی استانداری خوزستان و سایر نهادها و دستگاه های استان ها و صدا و سیمای مرکز خوزستان برگزار می شود.

معاون امور استانها با اشاره به حضور آثار و تولیدات استانها در این جشنواره در ۵ بخش عنوان کرد: کل آثار مورد بررسی قرار گرفته یک هزار و ۵۷۵ اثر بوده است که از این میان ۳۴۱ اثر در حوزه سیما، ۴۴۰ اثر در حوزه صدا، ۴۴۳ اثر در حوزه خبر، ۲۶۰ اثر در حوزه موسیقی و شعر و ۹۱ اثر در حوزه پژوهش بوده است.

وی اضافه کرد: ۶۰ نفر از استادان، صاحبنظران، مدیران باسابقه و حرفه ای در مدت ۴۵ روز این آثار را بررسی کرده اند. قرار است مراسم افتتاحیه جشنواره شامگاه سه شنبه ۳۰ آذرماه برگزار شود که در آن از بعضی چهره ها و هنرمندان استان خوزستان و همچنین جمعی از خانواده های شهدا تقدیر می شود.

دارابی با اشاره به مراسم اختتامیه نیز یادآور شد: مراسم اختتامیه با سخنرانی عبدالعلی علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما همراه است و شامگاه پنج شنبه ۲ دی ماه برگزار می شود. همزمان با برگزاری این جشنواره در ابتدای دی ماه، تصویری شدن رادیوی استانها نیز در دستور کار قرار می گیرد. رادیو «زیارت» نیز که در راستای ارتقای فرهنگ، دانش و معرفت زیارت طراحی شده با محوریت استان خراسان رضوی و مشارکت قم، شیراز و سایر مراکز در حال سپری کردن مراحل خود برای افتتاح است.

معاون امور استان های صدا و سیما با اشاره به آثار استانی حاضر در جشنواره ها عنوان کرد: از سال ۹۰ تاکنون یک هزار و ۳۷۹ اثر رادیو و تلویزیونی در ۹۰ جشنواره داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته است که از این میان ۱۵۴ اثر استانی در جشنواره های داخلی و ۲۵ اثر استانی در جشنواره های خارجی حاضر شده است. بنابراین مراکز استانی هر کدام قطبی برای پرورش استعدادها هستند و امیدواریم بتوانیم ساز و کارهای مادی بهتری را برای این مراکز فراهم کنیم.

دارابی با اشاره به سریال ۳۰۰ قسمتی که قرار است در گیلان ساخته شود، تصریح کرد: تولید سریال جزو تکالیف اصلی مراکز استانها بوده است و آنچه که در دوره جدید اتفاق می افتد این است که هم سریال های فاخر و تاثیرگذار و پربیننده تولید کنیم و هم به لحاظ قسمت این سریال ها از تعداد بیشتری برخوردار باشند. سریال ۳۰۰ قسمتی به نویسندگی فریدون حسن پور هم اکنون در حال نگارش است و تعدادی از نهادها در ساخت آن مشارکت دارند و با یکی از سریال های اصلی به صورت مشترک به تولید می رسد.

وی با اشاره به کار در حوزه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: ما یک مجموعه ۷۰ قسمتی در حوزه اقتصاد مقاومتی آماده کرده ایم که به زودی در اختیار شبکه ها قرار می گیرد. در حوزه سبک زندگی هم چنین برنامه ای داریم. اکنون هم سریالی را برای تابستان سال آینده در نظر گرفته ایم که تولید آن بین مرکز خوزستان و سیمای استان ها مشترک است و در حوزه اقتصاد مقاومتی و مبارزه با بیگانگان ساخته خواهد شد.

وی با اشاره به یک مسابقه بزرگ آشپزی یادآور شد: قرار است یک لیگ آشپزی در استان ها داشته باشیم و هدفمان این است که غذاهای بومی را به مردم معرفی کنیم.

به گفته دارابی بخشی از ویژگی های جشنواره رادیو و تلویزیونی صدا و سیما در امسال روی اقتصاد مقاومتی متمرکز شده است. همچنین موضوعات مهمی مثل محیط زیست، سلامت و مقامت و بیداری اسلامی در این جشنواره محور قرار گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت استان ها و آثارشان در این جشنواره تصریح کرد: سیاست گذاری ما این بود که ظرفیت ها و توانمندی های همه استان ها دیده شود و در بخش هایی رقابت میان آثار آن قدر نزدیک بود که داوران مجبور شدند جایزه ای را به صورت مشترک در نظر بگیرند.

معاون امور استان های صدا و سیما در پایان درباره انتخاب خوزستان برای میزبانی نوزدهمین جشنواره رادیو تلویزیونی گفت: استان خوزستان پیشگام در حوزه شهادت طلبی است و دین خود را به کشور ادا کرده است و برگزاری جشنواره در این استان به عنوان نوعی تقدیر انجام می شود. از طرفی این استان هنوز مشکلات و کمبود امکاناتی دارد که رسانه از این طریق می تواند به حل این مشکلات کمک کند.