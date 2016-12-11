به گزارش خبرگزاری مهر، «منظومه فکری امام خمینی(ره)» در فرهنگسرای گلستان رونمایی می‌شود. رونمایی این کتاب که در صدد است با مطالعه مجموعه مکتوبات و منشورات و بیانیه‌ها و سخنرانی‌های بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، امام خمینی و مقام معظم رهبری، هندسه و منظومه معرفتی آنها را به نگارش درآورد باحضور مسئولین و فعالان فرهنگی انجام می شود.

«منظومه فکری امام خمینی(ره)» در چهار بخش اصلی به شرح زیر سامان یافته است:

بخش اول: نظام‌های بینشی و نگرشی (جهان‌بینی اسلامی)، بخش دوم: نظام‌های منشی و رفتاری اسلام، بخش سوم: نظام‌های اجتماعی اسلام، بخش چهارم: اهداف اجتماعی اسلام.

خسروپناه در بخشی از مقدمه کتاب خود چنین نگاشته است: «این تحقیق نشان می‌دهد که منظومه امام و رهبری بیانگر گفتمان و جریان فکری –فرهنگی ویژه‌ای است که هم ادامه‌دهنده‌ی گفتمان فکری علمای گذشته، همچون شیخ مفید و شیخ طوسی و خواجه نصیر و صاحب جواهر و سید عبدالحسین لاری و دیگران است و هم با رویکرد اجتهادی به مسائل معاصر می‌پردازد و از جریان‌ها و گفتمان‌های معاصری همچون: جریان سنتی بی‌توجه به دغدغه‌های انسان معاصر و جریان روشنفکری غرب‌زده و شرق‌زده و جریان روشنفکری دینی التقاطی و جریان تجددستیزی و سنت‌گرایی و جریان اخباری نوین و ضد عقلانی متمایز است.»

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، بهمن ۱۳۴۵ در شهرستان دزفول به دنیا آمده؛ او پژوهشگر فلسفه دین و رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه است.

وی در سال ۱۳۶۸ دروس خارج فقه و اصول را در حوزه علمیه قم آغاز کرد و دوازده سال از درس خارج فقه و اصول آیات عظام وحید خراسانی و فاضل لنکرانی و هفده سال فلسفه نزد آیت الله حسن‌زاده آملی و آیت الله جوادی آملی در حوزه علمیه قم بهره بردو در کنار دروس حوزوی، دکترای کلام اسلامی از مؤسسه امام صادق دریافت کرد. از خسروپناه تا کنون بیش از ۳۰ کتاب و یک‌صد و پنجاه مقاله تألیف کرده و ارائه دهنده نظریه «فلسفه فلسفه اسلامی» است.

کتاب «منظومه فکری امام خمینی(ره)»به قلم حجت الاسلام دکترعبدالحسین خسروپناه، توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده و یک شنبه ۲۸ آذرماه ساعت ۱۵ در فرهنگسرای گلستان رونمایی می‌شود.

فرهنگسرای گلستان در نارمک میدان هلال احمر، خیابان گلستان، جنب بوستان فدک واقع می باشد. و علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۷۷۸۱۵۱۷۳ تماس بگیرند.