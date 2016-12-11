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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۵

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین:

۱۶ کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

۱۶ کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

قزوین- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین از کشف ۱۶ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از توع تریاک و حشیش و دستگیری دو سوداگر مرگ در این رابطه خبر داد.

سرهنگ محسن قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان تاکستان پس از انجام کار اطلاعاتی و تخصصی از انتقال و جابجایی مقادیری مواد مخدر توسط یک نفر قاچاقچی در بخش ضیا آباد مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر تاکستان پس از بررسی صحت و سقم موضوع و با اتخاذ تدابیر لازم، متهم را شناسایی و دستگیر و مقدار ۱۳ کیلو۸۰۰ گرم مواد مخدر کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اضافه کرد: در اقدامی دیگر ماموران کلانتری ۲۱ محمودآباد پس از کسب خبر از فروش مواد مخدر توسط فردی در یکی از روستا های حوزه، موضوع شناسایی ودستگیری این سوداگر مرگ در دستور کار ماموران کلانتری قرار گرفت.

سرهنگ قلی پور بیان کرد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل مورد نظر، با هماهنگی مقام قضایی پس از ورود به منزل و دستگیری فروشنده مواد، در بازرسی از منزل وی مقدار دو کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع حشیش کشف شد.

وی در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 3847011

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