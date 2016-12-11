اقدامات آموزش و پرورش پیوست پژوهشی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان در جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری دانش آموزی که در مدرسه دکتر شریعتی برگزار شد، گفت: رویکرد پژوهش محوری در چندسال اخیر بر اساس سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی در یادگیری و یاددهی به یک اصل مبدل شده است.

وی افزود: رویکرد پژوهشی را از اول ابتدایی آغاز کردیم و در برنامه های ترکیبی ابتدایی موضوع پژوهش در نظر گرفته ایم.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش به درس تفکر و پژوهش در پایه ششم اشاره کرد و گفت: در پایه های تحصیلی متوسطه نیز کتب تفکر و سبک زندگی و تفکر و سواد رسانه ای را داریم.

حجت الاسلام محمدیان با بیان اینکه در آموزش و پرورش هر اقدامی پیوست پژوهشی دارد، خاطرنشان کرد: این موضوع را در کارهای دانش آموزی پیگیری می کنیم.

وی تصریح کرد: جشنواره جابرابن حیان، جشنواره نوجوان و جوان خوارزمی و تأسیس پژوهش‌سراهای دانش آموزی برنامه های اجرایی در آموزش و پرورش است که برای تقویت پژوهش انجام می گیرد.