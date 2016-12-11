کاهش دما در مشهد به محصولات کشاورزی خسارت وارد کرد

مجتبی مزروعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کاهش دما در روزهای اخیر، طی این چند سال بی سابقه بوده و باعث خسارت‌های زیادی به بخش کشاورزی شده است، اظهار کرد: با شروع آذر ماه و کاهش دما، شاهد خسارتی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی خراسان رضوی بودیم.

وی افزود: اختلاف، افزایش و کاهش دما باعث شد گیاهان مقاومت خود را از دست دهند و به نوعی سرما، شوکی به درختان وارد کرد که در پی آن خسارت و آسیب‌های فراوانی را به بخش کشاورزی وارد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه سرمای هوا بارشی را در پی نداشت تا به عنوان پوششی بر روی گیاهان باشد و از شدت خسارت جلوگیری کند، تصریح کرد: سرشاخه‌هایی که در حال رشد بودند، مانند زردآلو، گردو، سیب و انگور در برابر سرما مقاومت خود را از دست داده و مورد آسیب قرار گرفتند.

وی ادامه داد: این سرما به باغ‌های انار نیز خسارت زد و علاوه بر سرشاخه‌ها، تنه درختان را دچار آسیب کرد.

مزروعی با تاکید به اینکه محصولات دیگری مانند زعفران، کلزا و چغندر قند از آسیب‌های سرما در امان نبودند، ابراز کرد: غلات نیز در پی برودت هوای هفته اخیر، خسارت نه چندان زیادی را متحمل شد و گزارش‌های تکمیلی در این خصوص در حال تدوین است.