به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نشست خبری که روز یکشنبه ۲۱ آذرماه در سالن کنفرانس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت برگزاری دومین جشنواره بین‌المللی موسیقی «پیامبر مهربانی» برگزار شد، ضمن اعلام این خبر افزود: دومین جشنواره بین‌المللی موسیقی «پیامبر مهربانی» از ۲۲ تا ۲۵ آذرماه با حضور گروه‌های موسیقی ملل از کشورهای ازبکستان، افغانستان، الجزایر، پاکستان، تاجیکستان، تونس، قرقیزستان و قزاقستان و همچنین گروه‌های موسیقی نواحی ایران از مناطق ایلام، اهواز، بهبهان، ترکمن، خراسان‌جنوبی، خراسان رضوی، کردستان، گلستان، مرکزی و تهران در فرهنگسراهای اندیشه، ارسباران، فردوس، بهمن، بهاران و خاوران برگزار می‌شود.

مهمانان مجمع تقریب مذاهب اسلامی در یک برنامه موسیقایی

وی ادامه داد: بیش از ۴۳ هنرمند به همراه یک سخنران ویژه از کشور فرانسه با نام ژان دورینگ، بخش بین‌الملل این دوره از جشنواره را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که ۵۴ هنرمند ایرانی نیز در بخش موسیقی نواحی ایران، آثار خود را هر روز طی سه نوبت در فرهنگسراهای شهر تهران اجرا می‌کند. به هر ترتیب سال گذشته اولین تجربه برگزاری جشنواره بین‌المللی موسیقی «پیامبر مهربانی» را از سر گذراندیم که به اعتقاد ما یکی از پرتماشاگرترین و پرمخاطب‌ترین رویدادهای هنری زیرمجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود. البته ما در سال گذشته افتخار داشتیم که همزمان با حضور مهمانان سازمان کنفرانس اسلامی، فضای جشنواره را به شکل بسیار ارزشمندی به سمت کیفی‌گرایی هدایت کنیم. امسال هم این برنامه مد نظر است که با همکاری مجمع تقریب مذاهب اسلامی و اجلاسی که به مناسبت هفته وحدت در تهران برگزار می‌شود، از حضور مهمانان خارجی شرکت‌کننده نیز استفاده کنیم.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با معرفی شورای انتخاب و بررسی دومین جشنواره بین‌المللی موسیقی «پیامبر مهربانی» بیان کرد: احمد پژمان، اسماعیل تهرانی، کیوان پهلوان، کریم قربانی، رضا مهدوی، بابک ربوخه و امیر عبدالحسینی، شورای انتخاب و بررسی این دوره از جشنواره را تشکیل می‌دهند که طی روزهای گذشته و تلاش‌های چند ماهه‌ای که داشتند، نوع اجرا و موضوعات را مشخص کرده و از گروه‌ها برای حضور در جشنواره دعوت کردند. ضمن اینکه طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره روز پنجشنبه ساعت ۱۸:۳۰ در تالار شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود.

صلاحی افزود: امیدواریم برگزاری جشنواره موسیقی بین‌المللی «پیامبر مهربانی» دین کوچکی از سوی هنرمندان موسیقی به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) باشد و ما بتوانیم جشنواره را به خوبی هر چه تمام‌تر برگزار کرده و میزبان شایسته‌ای برای مخاطبان عزیز باشیم.

امسال فرصت بیشتری داشتیم

امیر عبدالحسینی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم در این نشست خبری با اشاره به فعالیت‌های انجام گرفته ماه‌های اخیر در حوزه‌های مختلف هنری توضیح داد: از زمانی که آقای صلاحی وارد سازمان شد، توجه ویژه‌ای نیز به هنر انجام گرفت و ما در حوزه‌های مختلف سینما، تجسمی، ادبیات، نمایش و موسیقی، جلوه‌هایی ناب از فعالیت‌های ارزشمندی دیدیم که برگزاری جشنواره موسیقی «پیامبر مهربانی» یکی از آنها است.

وی گفت: علیرغم عجله‌ای که در سال گذشته برای برگزاری جشنواره وجود داشت، ما امسال فرصت بیشتری برای ساماندهی گروه‌های شرکت‌کننده داشتیم و تصور می‌کنم فضای جشنواره امسال نسبت به دوره گذشته قطعاً از کیفیت قابل قبول‌تری برخوردار خواهد بود.

پیشنهاد عضو شورای سیاستگذاری به دبیرخانه موسیقی فجر

رضا مهدوی عضو شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی «پیامبر مهربانی» نیز در این نشست خبری تصریح کرد: به نظر من حیف است که نام جشنواره را برای این رویداد عظیم به کار گیریم چرا که به اعتقاد من این رویداد یک کنگره ملی است که در تاریخ معاصر ما بی‌سابقه بوده و می‌توانم بگویم یک نمونه نه کم‌نظیر بلکه بی‌نظیر در عرصه موسیقی کشور است که سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران این بسته موسیقی را برای حفظ وحدت اقوام ایرانی از زبان هنر تحویل نظام جمهوری اسلامی ایران داده است.

وی افزود: نام این جشنواره مزین به «پیامبر مهربانی» است که به نظر من مسئولان رویداد بزرگی چون جشنواره موسیقی فجر باید بتوانند در برنامه‌های آینده خود بخشی از این جشنواره را در خود جای دهند. من به مدیران دبیرخانه جشنواره موسیقی فجر پیشنهاد می‌کنم که در ایام برگزاری جشنواره موسیقی فجر، یک سالن ویژه را برای اجرای آثار منتخب جشنواره موسیقی «پیامبر مهربانی» اختصاص دهند که هم بتواند فضای این دوره از جشنواره فجر را معنوی‌تر کرده و هم خیر و برکتی برای این رویداد موسیقایی باشد، چرا که از نظر من این جشنواره سرآغازی برای پرش‌های موسیقایی است.

این پژوهشگر در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این پرسش که چرا دبیرخانه جشنواره از آثار و گونه‌های دیگر موسیقایی برای حضور در این جشنواره استفاده نکرده، توضیح داد: اتفاقاً این موضوع محل بحث و تبادل نظر اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره بود، حتی قرار بر این شد تا ارکستر شهر تهران به رهبری استاد اسماعیل تهرانی قطعه محمد رسول‌الله (ص) را برای اجرا آماده کند که متأسفانه به دلیل کمبود وقت این اتفاق نیفتاد. حتی ما در حوزه موسیقی پاپ هم برنامه‌هایی داشتیم که شرایط لجستیکی و پشتیبانی فعلاً این اجازه را به ما نداد. اما مطمئن باشید در ذهن ما ایده‌ها و طرح‌های خوبی وجود دارد که می‌توانیم در سال‌های بعد به آن توج ویژه‌ای داشته باشیم.

فرصتی برای وحدت و همدلی با زبان موسیقی

کیوان پهلوان عضو دیگر شورای سیاستگذاری دومین جشنواره بین‌المللی موسیقی «پیامبر مهربانی» نیز در این نشست رسانه‌ای گفت: بسیار نیکوست که فضا و هویت موسیقایی یک جشنواره این‌چنینی با ترنم وحدت و مهربانی شروع شود. کما اینکه در برخی موارد این حساسیت وجود داشت که ماجرا شکل دیگری پیدا کرد اما با همراهی و همدلی همه اهالی موسیقی، گروه‌های شرکت‌کننده و ستاد برگزاری جشنواره، این فضا به خوبی پیش رفت به طوری که ما شاهد یک جشنواره مهمی موسیقایی با حضور هنرمندان اهل تسنن و تشیع هستیم که می‌توانند با زبان موسیقی به یکدیگر نزدیک شوند.

وی ادامه داد: اولین جشنواره موسیقی «پیامبر مهربانی» سال گذشته با هویت موسیقایی در فضایی که نامش مزین به حضرت رسول اکرم (ص) داشت، کار خود را در فرهنگسراهای مختلف شهر تهران آغاز کرد. ما امسال با فرصت ۸ ماهه‌ای که داشتیم، سعی کردیم فضای بنیادی جشنواره را نسبت به سال گذشته قوی‌تر کنیم تا به درستی یادآور وحدت و پیامبر مهربانی‌ها باشد.

هیچ برنامه تکراری در کار نیست

بابک ربوخه مدیر امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم در این نشست گفت: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، هیچ گروه شرکت‌کننده‌ای نسبت به سال گذشته تکراری نیست، حتی استان‌ها نیز تغییر کرده که این موضوع نشان‌دهنده تغییرات زیربنایی است که ما تا آنجا که توان داشتیم سعی کردیم بر حسب وظیفه جشنواره متنوعی را نسبت به سال گذشته برگزار کنیم.

وی افزود: آنچه در این مدت برای ما بسیار قابل توجه بود، حضور گروه‌ها و هنرمندانی است که بدون در نظر گرفتن جنبه‌های مادی، فقط به موضوع جشنواره که نشأت گرفته از نام گرامی پیامبر اسلام (ص) و موضوع وحدت است، توجه داشتند که امیدواریم امسال بتوانیم میزبان شایسته‌ای برای شهروندان تهرانی و گروه‌های شرکت‌کننده باشیم.