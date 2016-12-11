انجام ۸۵۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا نیازی گفت: در راستای اجرای تکالیف ذاتی و قانونی این اداره کل و به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات استاندارد و استمرار کیفیت محصولات تولیدی، از ابتدای امسال تاکنون ۸۵۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتی تحت پوشش در استان کرمانشاه انجام گرفته است.

وی افزود: بر اساس تعداد واحدهای دارای پروانه استاندارد تحت پوشش اداره کل استاندارد استان کرمانشاه، در برنامه ابلاغی سازمان ملی استاندارد تعداد ۷۰۰ مورد بازرسی فنی برای این اداره کل در سال جاری در نظر گرفته شده بود و از این میزان تعداد ۸۵۰ مورد بازرسی انجام شده توسط کارشناسان اداره کل استاندارد کرمانشاه صورت گرفته که نشان دهنده پوشش ۱۲۱ درصدی برنامه ابلاغی سازمان ملی استاندارد است.

مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۳ قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد و اصلاحیه‌های بعدی آن، بازرسان و کارشناسان سازمان ملی استاندارد مجاز هستند که از واحدهای تولیدی بازرسی به عمل آورند.

وی افزود: بر همین اساس، حدود ۴۲۰ واحد تولیدی و خدماتی تحت پوشش که در استان فعالیت دارند به‌صورت دوره‌ای، بازرسی و مورد ارزیابی کیفی قرار می‌گیرند و در صورتی که نظام کنترل کیفیت در واحد تولیدی جاری و نتایج آزمون فرآورده نمونه‌برداری شده با استانداردهای ملی مربوطه مطابقت داشته باشد، به واحد تولیدی اجازه داده می‌شود از علامت استاندارد بر روی کالای خود استفاده کند.

نیازی ضمن درخواست از مردم برای استفاده از محصولات دارای نشان استاندارد، گفت: کالاهای تولید داخلی که دارای نشان استاندارد هستند، به لحاظ کیفیت با استانداردهای ملی مربوطه مطابقت داشته، لذا همه ما باید با اعتماد به این نشان، تلاش کنیم که از مصرف کالای خارجی و وارداتی مشابه خودداری کنیم، چرا که در این برهه از زمان مصلحت کشور در مصرف کالاهای تولید داخل است.