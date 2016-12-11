خرید و مرمت خانه مفتون بردخونی/ جذب گردشگر به کوه جاشک

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح یکشنبه در نشست با شماری از مدیران و مسؤولان شهر بردخون با بیان اینکه بردخون جایگاه ویژهای در استان بوشهر دارد، اظهار داشت: بردخون مفتخر به این است که خواستگاه آیتالله حسینی بوشهری عالم دینی و معلم اخلاق همه ما است.
وی بیان کرد: در این سالها تلاش کردیم مشکلات شهر بردخون را کاهش دهیم اما به این مفهوم نیست که همه کارها را انجام دادیم.
استاندار بوشهر با اشاره به مشکلات برق در بردخون بیان داشت: در کنار برق رسانی هب بردخون که برای ما مهم بود، گازرسانی به این شهر هم مهم بود که انجام شده است.
سالاری به مشکلات آب در بردخون اشاره کرد و اظهار داشت: برای ترمیم شبکههای فرسوده آب در بردخون اعتبار شهرستانی اختصاص یافته و از اعتبارات ملی هم اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: با ایجاد ۱۱۰ هزار مترمعکب ظرفیت آب با احداث آب شیرین کن در استان، بسیاری از مشکلات آب شهری و روستایی در استان مرتفع خواهد شد.
استاندار بوشهر با بیان اینکه باید بخشهای جدیدیس به درمانگاه بردخون اضافه شود، در مورد درخواست برای ایجاد زایشگاه در بردخون گفت: در شهرهای ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر زایشگاه داریم اما استفاده نمیشود و متقاضیان به مرکز شهرستان مراجعه میکنند.
سالاری به اشاره به اقدام خوب شهرداری بردخون در طرح بوستان امید گفت: با توجه به نیاز آموزش و پرورش بردخون برای ایجاد ۴ کلاس جدید دستور لازم برای این اقدام میدهیم.
وی با اشاره به درخواست برخی فعالان فرهنگی بردخون برای ساماندهی و مرمت مفتون بردخونی گفت: در صورت تعیین قیمت مناسب برای خانه مفتون، این خانه را خریداری و اعتباری هم برای مرمت خانه مفتون بردخونی اختصاص میدهیم.
استاندار بوشهر در مورد مشکلات گوجه کاران بردخون بیان داشت: سال گذشته در۱۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی، گوجه فرنگی در استان کشت شد اما امسال این رقم به ۵۰ هزار هکتار رسیده در حالی که برای مدیریت قیمت گوجه قرار بر این بود که سطح زیر کشت کاهش یابد اما کشاورزان همکاری لازم نکردند.
سالاری افزود: برای حل این مشکل باید سطح زیر کشت را رعایت کنیم اما خوش بین هستیم که با بهبود شرایط آب و هوا، وضعیت کشت و فروش گوجه بهتر شود.
استاندار بوشهر با بیان اینکه محیط زیست بی جهت نباید محدودههای خود را اضافه کند، گفت: پیشنهاد میدهیم که محدوده محیط زیست در برخی مناطق بردخون کاهش یابد.
وی با بیان اینکه در مورد اسکله خورخان پیگیریهای زیادی شده است، اضافه کرد: باید برخی مشکلات در مورد اسکله خور خان را با ادارات بنادر و گمرک حل و فصل کنیم.
سالاری با بیان اینکه باید طبیعت کوه جاشک حفظ شود، ادامه داد: در همین ارتباط باید زمینه جذب گردشگر را هم به منطقه جاشک فراهم کنیم.
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