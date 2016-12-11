مبارزه با قاچاق کالا با هوشمند سازی سامانه ها امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین جلسه اصلی کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان صبح روز یکشنبه ۲۱ آذر ماه در سالن اجلاس استانداری کردستان برگزار شد.

در این جلسه دکتر امین دلیری مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور عنوان کرد: سازمان اموال تملیکی یکی از زنجیره های فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و بحث اصلی این سازمان مصادره، نگهداری، خرید و فروش این اموال است.

دلیری در ادامه به ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: دستگاه های کاشف این کالا ها بلافاصله می بایست این اموال را با قید مشخصات به سازمان جمع آوری اموال تملیکی تحویل دهند.

وی افزود: ۹۵ درصد کالا های قاچاق صاحبانی دارند که بعد از تحویل کالا به قاچاقچیان متواری خواهند شد و مشکل اینجاست که این افراد هویت مشخصی ندارند.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور اظهار داشت: بعضی از کاشفان راه حل های را برای آزادی فرد متهم به او خواهند گفت که یکی از این راه حل ها انکار تعلق کالا کشف شده است که خوشختانه تفاهم نامه هایی در این مورد امضا شده که از این کار جلوگیری شود.

دلیری افزود: هیچ کس راضی به وجود حاشیه امن برای قاچاق چیان نیست و نباید اجازه سواستفاده آنان از این شکاف ها داده شود.

وی گفت: سازمان اموال تملیکی یک سازمان حاکمیتی است که سازکار درست، سریع و شفاف را در دستور کار دارد اما در این راستا مشکلاتی هم وجود دارد در آینده با درست کردن این قوانین مانع نفوذ و فرار قاچق چیان از قانون خواهیم شد.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور با بیان اینکه قانون را ملاک عمل کار این سازمان قرار داده ایم، افزود: به طور کامل تمام کالا هایی که از طرق دستگاه های کاشف به این سازمان تحویل داده امحا شده و خواهد شد. حتی در مورد دارو به دلیل معلوم نبودن شناسنامه و کارخانه تولیدی آن همه این کالا ها امحا شده و کوتاهی صورت نگرفته است.

دلیری اظهار داشت: در بعضی از انبار های کشور جای سوزن انداختن وجود ندارد اما به دلیل پخش این این اجناس در بازار حتی مانع از خروج کامیون های حامل این کالا ها از انبار شده و از مدیران درخواست می شود که نبود مکان را بهانه ای برای انبار این کالا نکند و حدالمقدور از به صورت کوتاه مدت از انبارهای اجاره ای برای نگه داری این کالا ها استفاده کنند.

وی گفت: مبارزه با قاچاق کالا تا هوشمند سازی سامانه ها امکان پذیر نیست و باید تمام دستگاه ها از طریق هوشمند سازی با هم هماهنگ شده تا مبارزه با قاچاق صورت پذیرد که خوشبختانه با همکاری دانشگاه صنعتی شریف برای هوشمند سازی سامانه ها اقدام شده است.

دلیری در پایان افزود: عزم و همت از موارد مهمی است تا موانعی را که بر سر راه مبارزه با قاچاق کالا صورت خواهد گرفت از پیش رو برداشته شود.