انعقاد تفاهم نامه کمیته امداد و بسیج حقوقدانان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کمیته امداد آذربایجان شرقی، حسین دشتی یکشنبه گفت: تفاهم نامه بین این نهاد و سازمان بسیج حقوقدانان استان به منظور برخورداری مددجویان از خدمات حقوقی و مشاوره ای اعضای سازمان بسیج حقوقدانان منعقد شده است.

وی اظهار کرد: طبق این تفاهم نامه که مدت اعتبار آن دو سال بوده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید است، ارائه مشاوره حقوقی در کلیه موضوعات حقوقی، جزائی و خانواده به مددجویان تحت حمایت این نهاد در یک روز از هفته و به صورت رایگان صورت می گیرد و مددجویان نیازمند به حمایت حقوقی توسط کمیته امداد آذربایجان شرقی طی معرفی نامه کتبی به سازمان بسیج حقوقدانان استان معرفی خواهند شد.

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی تصریح کرد: مددجویان تحت حمایت این نهاد از مشاوره حقوقی رایگان ۲۲۶ وکیل نیکوکار آذربایجان شرقی بهره مند هستند و هر وکیل نیکوکار با هماهنگی قبلی در یک روز از هفته با حضور در این نهاد مشاوره و خدمات حقوقی به مددجویان ارائه می دهد.

وی با اشاره به اینکه میز خدمت حقوقی با هدف تسهیل ارائه خدمات حقوقی به مددجویان تشکیل شده است، افزود: ماین طرح در راستای کمک به مددجویان در امور حقوقی و ارتقای سطح آگاهی آنان اجرا شده و مشکلات حقوقی، عدم توانائی برای احقاق حق و پایمال شدن حقوق مددجویان تحت حمایت از دلایل ایجاد آن است.

دشتی همچنین گفت: در شش ماهه نخست امسال ۲۸۳ پرونده حقوقی مددجویان پیگیری شده که از این تعداد ۱۹۴ مورد فقط در حد مشاوره حقوقی به مددجویان بوده است و در همین مدت برای هشت پرونده از ۱۵ پرونده حقوقی مددجویان رای صادر و سه پرونده نیز به سازش منجر شده است.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: سال گذشته ۴۵۸ پرونده حقوقی مددجویان تحت حمایت غربالگری و برای ۱۰۰ مددجو توسط وکلای نیکوکار مشاوره رایگان حقوقی صورت گرفته و ۲۶۹ نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد نیز دانشجو و یا فارغ التحصیل رشته حقوق هستند.