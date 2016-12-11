زاکانی مستنداتش را به دادگاه ارائه کرد/جلسه دوم ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دومین جلسه رسیدگی به شکایات علیه علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد. در ابتدای این جلسه نماینده دادستان کیفرخواست صادره علیه زاکانی را قرائت کرد.

سپس نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وکیل مدافع سیداحمد موسوی دفاعیات خود را مطرح کرد. پس از آن علیرضا زاکانی بیش از یک ساعت به دفاع از خود پرداخت و اسنادی را در دادگاه ارائه کرد.

گفتنی است جلسه امروز بنا به شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری بابت درج مطلبی در هفته نامه پنجره، معاونت حقوقی وزارت نفت به نمایندگی از زنگنه و در رابطه با سخنان زاکانی پیرامون پرونده کرسنت و همچنین رسیدگی به شکایات احمد موسوی در خصوص سخنان زاکانی در نشست مطبوعاتی انجمن روزنامه نگاران مسلمان برگزار شد.

اگرچه قرار بود این جلسه علنی باشد اما هیات منصفه دادگاه محتویات این جلسه را محرمانه اعلام کرد.

در حال حاضر ادامه جلسه به بعدازظهر موکول شده است و قرار است آخرین دفاعیات شاکیان و متهم در این جلسه اخذ شود.