نتایج داوری بخشی از جایزه جلال قبل از اختتامیه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، هیأت داوران بخش نقد ادبی نهمین دوره جایزه ادبی جلال آلاحمد با انتشار بیانیهای اعلام کرد که با توجه به مطالعه و بررسی آثار ارسالی به دبیرخانه این دوره از جایزه و همچنین کتابهای انتخابی از سوی بنیاد شعر و ادبیات و داستانی که با تحقیق و پرسش از کارشناسان انجام شد، هیچ یک از این کتابها حائز عنوان کتاب برگزیده و یا تشویقی نشدند.
ترجمه بودن حدود دو سوم از متن کتابهایی که زیرعنوان «تألیف» منتشر شدهاند، ذهنیت تکبعدی داشتن، غیرمنتقدانه بودن، وجود غلطهای ویرایشی و نگارشی، انتشار عجولانه و بیدقتی در انتخاب اصطلاح و معادل مناسب فارسی، از جمله مشکلات این آثار است که هیأت داوران بخش نقد ادبی نهمین جایزه ادبی جلال آلآحمد را بر این داشت تا اثری را به عنوان کتاب برگزیده و یا تشویقی این بخش معرفی نکنند.
یادآور میشود، بیانیه هیات داوران بخش نقد ادبی در آیین اختتامیه نهمین جایزه جلال آلاحمد قرائت خواهد شد. این مراسم، روز شنبه ۴ دیماه از سوی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان در تالار وحدت برگزار میشود.
یعقوب آژند، منتقد ادبی، بهمن نامورمطلق، نویسنده و مریم حسینی، استاد دانشگاه، اعضای هیأت داوری بخش نقد ادبی نهمین دوره جایزه ادبی جلال آلاحمد را به عهده داشتند.
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