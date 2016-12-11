وجود هزار سمن مردم نهاد در حوزه کودک/آمار رسمی از کودکان کار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر الوندی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تعداد سمن های فعال در حوزه کودکان، افزود:بیش از هزار سازمان مردم نهاد در سطح کشور به شکل تخصصی در زمینه حمایت و استیفای حقوق کودکان فعالیت می کنند.

وی با اشاره به تعدد دستگاه های صادرکننده برای سازمان های مردم نهاد و سمن ها، ادامه داد: مشکلات ما در سمن های مردم نهاد این است که ارائه مجوز توسط سازمانهای متعددی همانند وزارت کشور، بهزیستی و ناجا و ورزش و جوان صورت می گیرد و اخیرا قانون آئین دادرسی ماده ۶۶ به سمن ها اجازه می دهد دادخواست برای حقوق کودکان تدوین شود.

دبیر کنوانسیون کودک حقوق وزارت دادگستری گفت: در طول سال‌های اخیر، یک نهاد رسمی متشکل از ۱۶ وزارتخانه و سازمان دولتی، نماینده‌های سمن‌ها، نماینده‌های قوه قضاییه، ناظرانی از مجلس شورای اسلامی و حوزه علمیه و نماینده‌های کانون وکلا تشکیل شده که به همه ابعاد حقوق کودک توجه می‌کند.

الوندی افزود: در حوزه کودک به شکل تخصصی در هر استان متوسط ۱۰ تا ۱۵ نهادو سازمان مردم نهاد و خیریه مرتبط با حوزه کودکان داریم ولی همه اینها را نمی توانیم بگویم سمن هستند ولی تعداد خیریه ها در حوزه کودکان در سطح کشور زیاد است.

دبیر کنوانسیون حقوق کودک دادگستری در خصوص توسعه سمن های مردم نهاد در حوزه کودک، افزود: توسعه سمن های حوزه کودک باید با مشارکت و همراهی مردم صورت بگیرید و ما نمی توانیم به عنوان یک دستگاه دولتی در این بخش ورود پیدا کنیم بلکه باید سمن ها توسط مردم تشکل و توانمندسازی شوند.

الوندی گفت: مرجع ملی نقش هماهنگی و نظارتی دارد و از ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برای احقاق حقوق کودکان بهره می‌گیرد و یکی از وظایف اصلی مرجع ملی تهیه گزارش‌های ادواری پنج ساله و ارائه آن به سازمان ملل است. تا به امروز نیز چهار گزارش به سازمان ملل ارائه شده است

وی با بیان اینکه معضل کودکان خیابانی در کشور وجود دارد، افزود: نداشتن آمار از کودکان خیابانی و کار یک ضعف است و در تلاش برای تشکیل بانک اطلاعاتی کودکان خیابانی هستیم و با تشکیل بانک اطلاعاتی آمار و اطلاعات مربوط به کودکان کار و خیابانی را به صورت تفکیک شده در اختیار دستگاه های مرتبط خواهیم داد.

دبیر کنوانسیون کودک حقوق وزارت دادگستری گفت: ایران در خصوص احقاق حقوق کودک، در مقایسه با سایر کشورهای منطقه از ایده و مدل برخوردار است و در ماه‌های اخیر، مرجع ملی مورد بازدید یک گروه بین‌المللی بود و مقرر شد که ایران بسیاری از آموزش‌ها و تجربیات لازم در بخش‌های مختلف را به سایر کشورهای منطقه منتقل کند.

الوندی افزود: در مناطق حاشیه نشین و مهاجرت پذیر همچون تهران، خراسان رضوی و خوزستان کودک کار زیادی دارند چرا که مناطق حاشیه نشین در این استانها زیاد است و کودکان اتباع بیگانه هم شامل این کودکان کار هستند.

دبیر کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری افزود: در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر ۱۸ سال هستند.

الوندی به اقدامات انجام گرفته در حوزه کودک اشاره کردو گفت: برخی از قوانین کشور در حوزه کودکان، تابع کنوانسیون حقوق کودک است و طی سال های گذشته با تشکیل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، یک نهاد رسمی متشکل از ۱۶ وزارتخانه و سازمان دولتی و با عضویت نمایندگان سمن ها، قوه قضاییه، کانون وکلا، ناظران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی،حوزه علمیه شکل گرفت که به تمامی ابعاد حقوق کودک در کشور توجه شده است.

الوندی تصریح کرد: یکی از وظایف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ارائه گزارش های ادواری پنج ساله از ارتقای حقوق کودکان در کشور به سازمان ملل متحد است و تا کنون در این رابطه چهار گزارش از سوی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به سازمان ملل ارسال شده است.

وی ادامه داد: براساس آمار های بین المللی کنواسیون ایران در ارتقای حقوق کودکان و داشتن ایده و مدل در این خصوص، در منطقه خاورمیانه جزء کشورهای برتر است و در بازدید گروه های خارجی کنوانسیون ایران جزو مناطق پایلوت در خصوص آموزش و حمایت از کودکان بود.

الوندی افزود: این بدان معنا نیست که در کشور گرفتاری های کمی در حوزه مسائل کودکان داریم، بلکه در خصوص آسیب های اجتماعی، اعتیاد، برخی تبعیضات جنسیتی و آموزشی در تعدادی از مناطق کشور، مشکل داریم.

وی با بیان اینکه در خیلی از شاخص ها برتر است، گفت: در شاخص های سلامت کودکان، ایران جزء کشورهای برتر است.

الوندی ابراز کرد: در ارتقای حقوق کودک، کمک حال اصلی دولت مردم هستند. علاوه بر این، خوشبختانه سمن‌های موضوعی بسیار فعال و علاقه‌مند هستند و در همه کارگروه‌ها نیز نماینده دارند. به همین خاطر ما در برخی شاخص‌ها از جمله سلامت جزو کشورهای برتر هستیم و بالای ۹۸ درصد از کودکان ایرانی تحت آموزش‌های رسمی قرار دارند

وی با بیان اینکه در حوزه‌هایی مثل فقر و اعتیاد کودکان با مشکلاتی مواجه هستیم ولی خوشبختانه در برنامه‌های جاری مرجع ملی و نهادهای مرتبط مدنظر قرار گرفته است، گفت:به طور متوسط در هر استان، حدود ۱۵ نهاد مرتبط با حوزه کودک فعالیت می‌کند. البته هر استان خیریه‌های متعددی دارد ولی خیریه‌ها با توجه به ساختاری که دارند نمی‌توانند صد درصد با عنوان و در قالب سمن فعالیت کنند. با این وجود، بیش از یک‌هزار سمن در سطح کشور، در حوزه کودکان فعالیت می‌کنند.

الوندی افزود: استان زنجان نیز جزو استان‌هایی است که به خاطر بالا بودن فرهنگ تعاون با مشکلات کمتری در حوزه کودک دست و پنجه نرم می‌کند.