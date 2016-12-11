دستگیری کلاهبردار میلیاردی قبل از خروج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد علی گودرزی گفت: مأموران پلیس آگاهی پس از دریافت یک فقره پرونده از کلانتری زند شیراز مبنی بر وقوع یک فقره کلاهبرداری، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مفاد پرونده حاکی از آن بود که شاکی مدعی شده فردی با ذی نفوذ معرفی کردن خود برای دریافت مبلغ ۱۶۰ میلیارد وام، از وی طی چندین مرحله مبلغ یک میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان تحت عناوین مختلف دریافت و متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان فارس افزود: نظر به حساسیت موضوع اقدامات مأموران پلیس آگاهی استان برای شناسایی و دستگیری این کلاهبردار آغاز شد.

گودرزی گفت: در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد متهم پس از ارتکاب جرم از استان خارج و قصد خروج از کشور را دارد.

وی با اشاره به اخذ نیابت قضائی و اعزام مأموران به محل اختفاء متهم، افزود: با تلاش مأموران متهم طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی استان منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: متهم در تحقیقات به جرم ارتکابی اقرار و ضمن معرفی به مقام قضائی با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.