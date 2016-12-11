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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۹

با حضور مسئولان؛

طرح جنگل کاری مشارکتی استان های ایلام و واسط عراق آغاز شد

طرح جنگل کاری مشارکتی استان های ایلام و واسط عراق آغاز شد

ایلام-با حضور معاون استاندار ایلام و استاندار واسط کشور عراق طرح جنگل کاری مشارکتی به وسعت یک هزار و ۵۰۰ هکتار آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری معاون امور اقتصادی استانداری ایلام ایلام گفت: محدوده اجرای این طرح از پایانه مرزی مهران تا شهر کوت عراق خواهد بود.

وی افزود: در این طرح چهار ردیف نهال در هر قسمت جاده کاشت می شود و بیش از ۶۳ هزار چاله کنی خواهد شد.

معاون استاندار ایلام تصریح کرد: یکی از معضلات استان ایلام بحث ریز گردها که از سه کانون نزدیک کوت عراق در فاصله ۳۷ کیلومتری مهران، یک کانون دیگر در ۲۰۰ کیلومتری و یک کانون دیگر در سمت دیالی عراق منشاء می گیرد که استان ایلام را تهدید می کند و باید برای آن چاره اندیشی شود.

عسگری ادامه داد: اجرای این طرح وقت گیر بوده و هماهنگی زیادی لازم دارد.

در این نشست همچنین مالک خلف وادی استاندار واسط عراق گفت: ما آمادگی داریم تا همکاری لازم رادر خصوص جنگل کاری انجام دهیم چون عراق نیازمند جنگل کاری است.

وی تصریح کرد: موضوع جنگل کاری یک موضوع جهانی که همه کشورها به آن اهمیت می دهند.

وی بیان کرد: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مطرح می شود که زائران پیاده از سایه درختان این طرح استفاده و مکان مناسبی برای استراحت آنان باشد.

کد مطلب 3847075

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