بازگشت توازان به بازار نفت در سال ۲۰۱۷

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری «اسپوتنیک»، «الکساندر نواک» وزیر انرژی روسیه اعلام کرد، به دنبال توافق کاهش تولید میان اوپکی ها و غیر اوپکی ها، شاهد بازگشت توازن به بازار نفت در سه ماه سوم یا چهارم سال ۲۰۱۷ میلادی خواهیم بود.

به دنبال توافق تاریخی دیروز تولید کنندگان نفت بر سر کاهش تولید، قرار شد غیر اوپکی ها تولید روزانه خود را در حدود ۶۰۰ هزار بشکه و اوپکی ها هم یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه کاهش دهند.

همچنین «نواک» در گفتگو با شبکه «روزیا ۲۴» گفت: این بازگشت توازن به بازار نفت در نیمه سوم یا چهارم سال آینده میلادی نمایان خواهد شد.

وزیر انرژی روسیه خاطر نشان کرد: بهای نفت در هر بشکه بین ۵۵ تا ۶۰ دلار برای تمامی کشورهای تولید کننده کاملا رضایت بخش است و باعث برقراری توازن سود میان تولید کنندگان و مشتریان خواهد شد.

آشفتگی تولید در بازار نفت در چند سال اخیر موجب شد که بهای طلای سیاه از بشکه ای ۱۱۵ دلار در سال ۲۰۱۴ میلادی به کمتر از ۳۰ دلار در ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی برسد.



