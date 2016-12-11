اردوی منطقه ای بقا در شرایط سخت در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه، اردوی منطقه ای بقا در شرایط سخت ویژه تیم های عملیاتی بهداشت و درمان اضطراری (BHCU) با حضور کارشناسان حوزه بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر استان های کردستان، کرمانشاه و همدان در کرمانشاه برگزار شد.

این اردو به مدت ۲ روز در حوالی شهر کرمانشاه و در۲ مرحله تئوری و عملی برگزار شد.

هدف از برگزاری این دوره، توان افزایی اعضای تیم در شرایط سخت بود که در نهایت منجر به ارتقاء سطح ارائه خدمات به مصدومان ناشی از حوادث خواهد شد.

بنا براین گزارش، اعضای شرکت کننده در تیم با مفهوم اسکان اضطراری و تهیه غذای مصرفی و تحمل آب و هوا در شرایط سخت آشنا شدند.

همچنین زنده ماندن در شرایط دشوار در این اردو تمرین شد تا اعضا بتوانند از آمادگی لازم در عملیات های اضطراری واقعی داشته باشند.

لازم به ذکر است، در این دوره آموزشی۶۰ نفر از اعضای تیم های بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر استان های کردستان، همدان و کرمانشاه حضور داشتند.