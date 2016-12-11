برگزاری کارگاه آموزشی محیط زیست برای شوراهای اسلامی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل دریانورد صبح یکشنبه در نشست انعقاد تفاهم‌نامه شورای اسلامی استان بوشهر با اداره کل حفاظت محیط زیست اظهار داشت: اعضای شورای استان برای همکاری با اداره کل حفاظت از محیط زیست استان بوشهر آمادگی کاملی دارند.

رئیس شورای اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: هرگاه ما از محیط زیست صحبت می کنیم در واقع تاثیرهای آن بر نوع بشر را در نظر داریم.

دریانورد خاطرنشان کرد: تصویب قوانین و مقررات همیشه راهکار حل مشکل نیست اما برای مقابله با تهدیدات موجود برای حفظ محیط زیست وجود قوانین و مقررات کارآمد می‌تواند بسیار مفید و موثر باشد.

وی با اشاره به امضای تفاهم همکاری با سازمان محیط زیست افزود: این تفاهم‌نامه در شش ماده تنظیم شده و به مدت چهار سال قابل اجرا است و با توافق طرفین برای دوره های بعدی قابل تمدید خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای اعضاء شورای اسلامی با هدف تبیین ضرورت و اهمیت اتخاذ اقدامات حفاظت از محیط زیست از طریق شوراها، تهیه منابع آموزش علمی-کاربردی متناسب با کارکرد شورای اسلامی و ارسال رایگان به آنها و تهیه منابع آموزش علمی - کاربردی متناسب با کارکرد شورای اسلامی و ارسال رایگان به آنها از تعهدات محیط زیست است.

همچنین همکاری با سازمان محیط زیست برای جلوگیری از فعالیت همه واحدهای آلوده کننده محیط زیست، ارائه طرح‌هایی برای حفاظت از محیط زیست از جمله در زمینه آب، هوا و خاک به‌ویژه پدیده ریزگردها در نواحی شمال تا جنوب استان، همکاری شوراهای اسلامی روستاها با ادارات حفاظت محیط زیست در حل دعاوی روستاییان از تعهدات شوراهای اسلامی است.

از دیگر تعهدات شورای اسلامی استان می‌توان به همکاری موثر در حفاظت از مناطق چهارگانه محیط زیست(پارک ملی، آثار ملی طبیعی، پناه‌گاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت شده) و جلوگیری از تخریب اراضی ملی با در نظر گرفتن سیاست‌ها و راهبردهای سازمان، همکاری در امر آموزش حفاظت از محیط زیست به شهروندان و روستاییان و همکاری به منظور نظارت بر رفع آلودگی ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی آلاینده در محدوده شهری و روستایی با رعایت ماده ۲۰ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اشاره کرد.