  1. استانها
  2. البرز
۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۳

رئیس مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران‌:

پژوهش چشمه اصلی تولید دانش است

پژوهش چشمه اصلی تولید دانش است

کرج - رئیس مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران‌گفت: پژوهش چشمه اصلی تولید دانش است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی‌اکبر موسوی موحدی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد، با اشاره به اینکه دانش پشتوانه اصلی کیفیت است، گفت: بدون شک هرچه دانش ما از پیرامون افزایش پیدا کند به همان میزان معیارهای استانداردی که تبیین می‌کنیم ارتقاء می‌یابند.

وی با تأکید بر اینکه امروزه شاخص‌های استاندارد به یکی از اصلی‌ترین عوامل توسعه‌یافتگی جوامع تبدیل‌شده است، گفت: معیارهای استاندارد در جوامع توسعه‌یافته ارتقاءیافته است.

موسوی موحدی بابیان اینکه پژوهش یعنی بدون دانستن تصمیم نگیریم، گفت: اقدام به هر کاری بدون پژوهش جز هزینه و هدر رفت زمان نتیجه‌ای ندارد.

رئیس مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران جایگاه نیروی انسانی در توسعه دانش را مهم توصیف کرد و افزود: انسان اگر صاحب دانش باشد به ضرر زمین و موجودات کاری نمی‌کند.

وی با تأکید بر اینکه دانشمندانی که فنّاوری‌های مضر را ایجاد می‌کنند برخلاف روح دانش عمل می‌کنند، گفت: در فنّاوری‌های مضر فقط به جنبه مادی و درآمدزایی توجه می‌شود.

موسوی موحدی با اشاره به اینکه تعداد انسان‌هایی که دانش واقعی دست پیداکرده‌اند، کم است، گفت: این افراد سواد عقلی و سواد علمی را باهم دارند.

رئیس مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران‌ به اهمیت کشف در فعالیت‌های پژوهشی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه در حوزه پژوهش نباید صرفاً به ترجمه باشیم، گفت: پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد نباید تنها یک پژوهشگاه مطالعاتی باشد باید درزمینهٔ کشف نیز وارد عمل شود.

کد مطلب 3847091

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها