وحدت حوزه و دانشگاه موجب شکل گیری دانشگاه اسلامی می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر پیوندی در دومین همایش وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: فضای سکولاریسم زمانی میتواند از فضای دانشگاهها دور شود که دانشگاه با حوزه ارتباط داشته باشد اما متأسفانه نتوانستهایم فعالیت جدی و پایدار در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه ایجاد کنیم.
وی افزود: حوزه و دانشگاه باید نقاط مشترک و قابلیتهای یکدیگر را شناسایی کنند و از این طریق بتوانند با هم در ارتباط باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: برای ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه باید گفتمانسازی در کشور صورت گیرد، چرا که توسعه وحدت این دو نهاد با بخشنامه حل نمیشود و باید از پایین به بالا برنامهریزی شود.
پیوندی تأکید کرد: اگر گفتمانسازی در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه ایجاد شود میتوانیم شاهد حرکتهای مستمر در این زمینه باشیم.
وی گفت: اگر میخواهیم در منطقه به عنوان مرجع علمی مطرح شویم، باید بتوانیم وحدت حوزه و دانشگاه را در کشور نهادینه کنیم.
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