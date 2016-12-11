نمایشگاه دستاوردهای پارک فناوری پردیس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، امین‌رضا خالقیان، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل پارک فناوری پردیس گفت: این نمایشگاه به گونه‌ای طراحی شده که یک بخش برای معرفی فعالیت‌های پارک در حوزه ملی و توسعه زیست بوم فناوری در نظر گرفته شده و بخش دیگر به معرفی محصولات و دستاوردهای برخی شرکت‌های موفق پارک اختصاص یافته است.

وی افزود: نمایشگاه صبح امروز با حضور دکتر محمدرضا واعظ مهدوی معاون پژوهشی سازمان برنامه و بودجه و مهدی صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس افتتاح شد و تا ۲۴ آذر ادامه خواهد داشت.

خالقیان در خصوص تأثیرگذاری این نمایشگاه بر آینده فعالیت‌های پارک و شرکت‌های عضو آن گفت: شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه بازار هدف مشخص و تخصصی دارند که البته برای جذب همین مخاطبان تخصصی فعالیت‌های زیادی انجام شده و شرکت‌ها می‌توانند علاوه بر معرفی خود در بازار هدف حمایت‌هایی را برای حضور در بازار و همچنین ورود به بازارهای صادراتی دریافت کنند، اما در مجموع هدف اصلی ما توجه بیشتر سازمان برنامه و بودجه به بخش دانش و فناوری کشور است.

وی در خصوص زمینه‌ فعالیت‌های‌ شرکت‌های حاضر در نمایشگاه نیز اظهار داشت: ما تلاش کردیم که زمینه فعالیت های شرکت‌ها متنوع باشد، از این رو این ۹ شرکت در زمینه‌های فناوری زیستی، تجهیزات پزشکی، خدمات فنی و مهندسی و نرم‌افزار فعال هستند.

نمایشگاه دستاوردهای پارک فناوری پردیس تا ۲۴ آذر ماه در محل سازمان برنامه و بودجه با حضور ۹ شرکت برتر عضو پارک و همچنین بخش های ستادی پارک برپا خواهد بود.