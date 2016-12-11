شمشیرباز همدان در مسابقات جهانی سوم شد

حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش شمشیرباز همدانی در مسابقات جهانی اظهار داشت: علیرضا سلیمانی ورکانه پس از چهار برد در جدول مقدماتی به جدول اصلی مسابقات راه یافت و بعد از آن به ترتیب نمایندگان کشورهای کویت، گرجستان و ترکیه را شکست داد تا مدال برنز خود را مسجل کند.

وی افزود: سلیمانی برای ورود به فینال باید مینوتو ورزشکار ایتالیایی الاصل ترکیه را شکست می‌داد که بازی را به این ورزشکار که رنکینگ ٤٠ دنیا را در اختیار داشت واگذار کرد تا به همراه دیگر ورزشکار ترکیه به مدال برنز برسد.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: در این مسابقات الکس توفالیدیس از قبرس قهرمان شد و مارتینو مینوتو ورزشکار ایتالیایی الااصل ترکیه‌ای نایب‌قهرمان شد و علیرضا سلیمانی ورکانه و انگیر منکو یر از ترکیه مشترکاً سوم شدند.

چاروسایی با اشاره به اعزام تیم هندبال شهرستان رزن به مسابقات قهرمانی کشور بیان کرد: تیم هندبال نوجوانان قروه درجزین به سرپرستی مجید شرفیان و مربی‌گری شهرام خرقانی و محمدرضا شکوفی راهی مسابقات هندبال قهرمانی کشور شد.

وی عنوان کرد: مسابقات هندبال نونهالان منطقه شمال کشور با شرکت ۸ تیم سبزوار، شاهرود، تهران، قم، تبریز، زنجان، قروه درجزین و کرمانشاه از امروز به مدت پنج روز در شهرستان تبریز برگزار می‌شود.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان با اشاره به اسامی تیم اعزامی به این مسابقات گفت: مهدی عادلی امین، محمد فؤاد اسدی کمالی، علیرضا حیدرلو، امیرحسین احمدی ثمن، حمیدرضا قهرمانی کوشان، میلاد صمدی، سجاد کریمی مشتاق، امیرمهدی قنبری گل، امیرعباس رحیمی، ابوالفضل احسنی فرود، محمدمهدی بهار نعمتی، رضا دهقان، پارسا رحیمی، سینا راه‌پیما، محمدمهدی حیدریان پور، امیرحسین زارعی نفرات حاضر در این رقابت‌ها هستند.