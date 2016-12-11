وضعیت آموزشی و رفاهی مدارس حاشیه شهر نامناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم نظری ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از مدارس مناطق اطراف شهر یاسوج افزود: در منطقه مادوان ۳۶۰ دانش‌آموزان در فضای مسکونی غیر استاندارد تحصیل می کنند.

وی بیان داشت: این مدارس از امکانات اولیه ای همچون سرویس بهداشتی مناسب نیز محروم هستند.

نظری تصریح کرد: وسایل گرمایشی، آبخوری، میز و صندلی و امکانات آموزشی مناسب نیز در این مدارس وجود ندارد.

وی افزود: این مناطق در زمینه آموزشی با مشکلات جدی روبرو هستند و می توان با اختصاص بخشی از فضایی که برای ساخت کتابخانه در مادوان وجود دارد به فضای آموزشی، مشکل فضای آموزشی در این منطقه را کاهش داد.

فرماندار بویراحمد حمایت خیرین، بنیادهای نوسازی و مسئولین را برای رسیدگی و تامین فضای آموزشی مناسب تحصیل در این مناطق ضروری دانست.

نظری افزود: مجتمع آموزشی این مناطق به دلیل نبود اعتبار لازم هشت سال بلاتکلیف مانده و اعتبارات شهرستانی جوابگوی احداث این مجتمع نیست.

وی ساخت این مجتمع را نیازمند اختصاص اعتبارات ملی و استانی عنوان کرد.