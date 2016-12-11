وجود ۱۱۰ هزار واحد مسکن مهر در البرز/۵۰ درصد آماده واگذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی پیش از ظهر یکشنبه در شورای مسکن استان از تصویب یک هزار میلیارد تومان توسط هیئت دولت برای ایجاد زیرساخت‌های مسکن مهر در استان خبر داد و گفت: به همین منظور ۴۰ میلیارد تومان نیز برای احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهر جدید هشتگرد اختصاص پیداکرده است که تا پایان سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

طهائی گفت: با موافقت وزیر نیرو پنج میلیون مترمکعب آب به شهر جدید هشتگرد تخصیص پیداکرده است، بر این اساس تصفیه‌خانه‌ای نیز بااعتبار ۴۰ میلیارد تومان تأسیس خواهد شد که تا پایان سال ۹۶ به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار البرز با اشاره به اینکه دولت ۲ هزار میلیارد تومان زمین، اوراق و منابع مالی برای تکمیل و سروسامان گرفتن پروژه‌های مسکن مهر اعتبار تخصیص داده است، گفت: در جریان سفر رئیس‌جمهور به البرز سهم این استان یک هزار میلیارد تومان اعلام‌شده که برای ایجاد زیرساخت‌های مسکن مهر تصویب، تخصیص و ابلاغ‌شده است.

وی همچنین در خصوص زیرساخت‌های مسکن مهر در استان، گفت: بر اساس آمار بیش از ۱۱۰ هزار واحد مسکن مهر در استان احداث‌شده که بیش از ۵۰ درصد آن آماده تحویل‌شده و در بخشی از آن نیز اسکان صورت گرفته است.

طهائی ادامه داد: با توجه به فقدان زیرساخت‌هایی نظیر انشعاب و خدمات شهری، بخشی با همین رویه به مردم تحویل داده‌شده است که دراین‌بین علاوه بر خریداران، پیمانکاران نیز متضرر شده‌اند، به همین منظور شورای مسکن استان تشکیل و کارگروهی بررسی مشکلات موجود را به‌منظور به تعیین تکلیف واحدهای مسکن مهر در دستور کار قرار داده است.