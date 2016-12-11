مسابقات دوومیدانی بانوان به مناسبت هفته ‌ایدز در ملایر برگزار شد

غلامحسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات دوومیدانی بانوان در ملایر اظهار داشت: هیئت دوومیدانی شهرستان ملایر اقدام به برگزاری یک سری مسابقه دو سرعت به مناسبت هفته مبارزه با ایدز با شعار اچ ای وی همه‌گیر را مهار کنید، پیشگیری کنید، درمان کنید، زندگی کنید را برگزار کرد.

وی افزود: این مسابقات بین ۶۵ نفر از بانوان دونده شهرستان برگزار و در پایان به نفرات برتر لوح تقدیر و هدایایی اهدا شد.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به برگزاری مسابقات مچ اندازی غرب کشور در ملایر گفت: این مسابقات در سه رده نوجوانان، جوانان و بزرگ‌سالان بین ۱۱۰ ورزش‌کار و با حضور مچ اندازان نامی کشور برگزار شد.

اکبری خاطرنشان کرد: در پایان این مسابقات تیم ملایر با ۳۷۲ امتیاز اول شد و نام آوران قهاوند با ۱۹۳ امتیاز دوم و سبلان همدان با ۸۸ امتیاز سوم شدند.

وی با اشاره به برگزاری چنین مسابقاتی در سطح شهرستان ملایر بیان کرد: به‌زودی چند دوره مسابقات تک لیفت و تک پرس و پاورلیفتینگ به میزبانی شهرستان ملایر برگزار خواهد شد تا روند رو به رشد فعالیت‌های هیئت پرورش اندام در سال ۹۵ به‌حداعلای خود برسد.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: همچنین در فکر برگزاری کلاس‌های دانش‌افزایی پزشکی ورزشی در بین ورزشکاران و مربیان هستیم و در آینده نزدیک این دوره از کلاس‌ها را برگزار خواهیم کرد.