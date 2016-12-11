«بلور عشق» را بشنوید/ با «طنز و منز» نویسندگان جهان آشنا شوید

به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه ۲۲ آذرماه زندگی شهید آیت الله مفتح در قالب نمایش رادیویی «بلور عشق» از رادیو نمایش پخش می شود.

«بلور عشق» نوشته محرمعلی دودانگه داستان زندگی شهید آیت‌الله مفتح را تا زمان شهادتش روایت می‌کند.

این سریال رادیویی به تهیه‌کنندگی عذرا وکیلی، کارگردانی ایوب آقاخانی، صدابرداری علی حاجی‌نوروزی، افکتور محمدرضا قبادی‌فر و با هنرمندی مهدی طهماسبی، احمد گنجی، رحمان باقریان، امیر فرحان‌نیا، محمد یگانه، صدیقه کیانفر، عباس توفیقی، بهرام ابراهیمی، محمدرضا علی، مهدی نمینی مقدم، عبدالعلی کمالی، علی میلانی، علی اصغر دریایی، نورالدین جوادیان، فریدون محرابی، پریسا مقتدی، شیرین سپهراد، شهریار حمزیان تولید شده است که از فردا ساعت ۱۰:۳۰ روی آنتن رادیو نمایش می رود.

«طنز و منز» مخاطبان را با طنزنویسان جهان آشنا می کند

در برنامه «طنز و منز» رادیو صبا، دست نوشته ها و آثار طنزنویسان جهان بازخوانی و مرور می شود و روز دوشنبه ۲۲ آذرماه داستان «بُز پرنده» از هربرت ارنست بیتس تقدیم مخاطبان می شود.

این داستان درباره باورها و نقش شنیده های افراد در باورهای آنها روایت شده است.

«طنز و منز» کاری از گروه طنز و سرگرمی رادیو صباست که آثار طنزنویسان جهان با تنظیم رادیویی بصورت روایی- نمایشی اجرا می شود. در این برنامه مریم بابایی تهیه کننده، محسن دین محمد گوینده- بازیگر، سمیه نازنینی تنظیم کننده متون و مهدی امین لاری آهنگساز هستند.

علاقه مندان به آثار طنز می توانند برنامه «طنز و منز» را روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۴:۱۵ به مدت ۱۵ دقیقه روی موج اف ام ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا دنبال کنند.