حضور پرشمار آثار هنرمندان ایرانی در موزه هنرهای اسلامی مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد البخاری در دیدار با علی‌محمد سابقی رایزن فرهنگی کشورمان که با حضور تعدادی از کارشناسان موزه هنرهای اسلامی برگزار شد، فرهنگ و هنر ایران‌ زمین را بسیار غنی دانست و گفت: هم‌ اکنون بیش از ۴۰ درصد آثار موزه هنرهای اسلامی مالزی آثار فرهنگی تاریخی متعلق به هنرمندان ایرانی است.

وی در ادامه ضمن ابراز علاقه مندی برای همکاری‌های متقابل بیشتر موزه هنرهای اسلامی مالزی با جمهوری اسلامی ایران و هنرمندان ایرانی، بیان کرد: موزه هنرهای اسلامی تمایل دارد تا با کمک رایزنی فرهنگی ایران در مالزی، نسبت به برگزاری کارگاه‌های آموزشی هنرهای اسلامی توسط هنرمندان ایرانی همکاری کند و این آمادگی را نیز دارد که از متخصصان مرمت و حفظ آثار موزه‌ای از جمله کارشناسان مرمت آثار کاغذی و نساجی ایران استفاده کنید تا بتوان زمینه انتقال تجربیات هنر غنی ایران و معرفی فرهنگ ایران در این موزه را فراهم کرد.

علی‌محمد سابقی رایزن فرهنگی کشورمان نیز ضمن استقبال از همکاری‌های مشترک فرهنگی و هنری با موزه هنرهای اسلامی مالزی، آمادگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این کشور را برای تبادل هر چه بیشتر کارشناسان هنری و هنرمندان ۲ کشور و همچنین برگزاری کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های مشترک هنری اعلام کرد.

در ادامه این جلسه و پس از گفت‌وگو، در خصوص مباحثی همچون پیگیری و معرفی دو تن از کارشناسان و اساتید مرمت آثار فرهنگی و هنری ایرانی، پیگیری تبادل نسخ و آثار مطرح فرهنگی و تاریخی موزه‌های ایرانی متعلق دوره‌های مختلف، ایجاد کارگاه مشترک هنرهای قرآنی و همکاری در اجرای پروژه‌های مشترک آموزشی و پژوهشی با محوریت هنرهای اسلامی، تصمیم‌گیری شد.

رایزن فرهنگی کشورمان پس از این جلسه با همراهی سید محمد البخاری، از قسمت‌های مختلف موزه هنرهای اسلامی و کتابخانه و گالری‌های آن دیدار کرد.

در این موزه که بیش از ۴۰ درصد آثار هنری و تاریخی موجود آن ایرانی هستند، شامل انواع آثار و هنرهای ایرانی متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی به ویژه قرآن‌های با خط یاقوت مستعصمی، احمد نیریزی و خوشنویسی هنرمندان متقدم و متأخر و هنرمندان معاصر ایرانی، آثار و اشیای عتیقه فراوان طلایی و نقره‌ای، سرامیک، اسناد و مدارک تاریخی، نشان‌ها و مدال‌های دربار ایران در معرض تماشای عموم قرار گرفته است.

موزه هنرهای اسلامی مالزی که در سال ۱۹۹۸ و به همت خانواده البخاری افتتاح شده، بزرگ‌ترین موزه از نوع خود در جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود و در کوالالامپور (پایتخت مالزی) واقع شده است. ساختمان موزه بالغ بر ۳۰ ‌هزار متر مربع است و در فضایی سبز در کنار مجموعه‌ای از باغ‌ها و پارک‌ها و مسجد نگارای مالزی و در مرکز شهر کوالالامپور قرار دارد.

در این موزه به‌طور متوسط بیش از ۷ هزار آثار باستانی و تاریخی در رشته‌های مختلف از کشورهای مسلمان جهان گردآوری شده و گنجینه گرانبهایی را تشکیل می‌دهد و در نوع خود کم‌نظیر است. این آثار هنری و تاریخی شامل طیف وسیعی از انواع هنرها؛ از جواهرات، ادوات جنگی، ظروف، پارچه و البسه و سکه‌های مربوط به دوره‌های اسلامی گرفته تا آثار معماری و ماکت مساجد معروف مسلمانان در جهان و نسخ خطی قرآن است.